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Modena, clamoroso: Defrel sta per firmare con la Cittadella in serie D

Modena, clamoroso: Defrel sta per firmare con la Cittadella in serie D

Defrel, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo l'esperienza in Serie B con il Modena, ha già iniziato ad avvicinarsi al mondo biancazzurro

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La Serie D si prepara a vivere una delle pagine più clamorose della sua storia recente. Grégoire Defrel, attaccante francese classe 1991 fino a poche settimane fa protagonista tra i professionisti, è a un passo dal vestire la maglia della Cittadella Modena. Quella che all'inizio dell'estate sembrava soltanto una suggestione di mercato, sta prendendo forma ora dopo ora: per l'ex punta di Roma, Sassuolo e Sampdoria è pronto un contratto annuale, con la firma definitiva attesa a breve.
Defrel, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo l'esperienza in Serie B con il Modena, ha già iniziato ad avvicinarsi al mondo biancazzurro. Assente soltanto precauzionalmente nell'ultima amichevole contro il Livorno a causa di un leggero acciacco fisico, il francese è pronto a mettersi a disposizione di mister Gori. Il suo arrivo rappresenterebbe un lusso assoluto per la categoria: parliamo di un calciatore da 278 presenze e 51 gol in Serie A, con oltre dieci apparizioni collezionate anche nei palcoscenici europei di Champions ed Europa League.
Per la Cittadella Modena non si tratta soltanto di un innesto di enorme spessore tattico, vista la capacità di Defrel di ricoprire qualsiasi ruolo sul fronte d'attacco al fianco di elementi come Cericola e Rizq. È soprattutto un segnale di grandissima ambizione inviato a tutto il campionato e un'operazione dal gigantesco ritorno mediatico. A 35 anni, scendere tra i dilettanti è una scelta forte, ma la voglia di sentirsi ancora un punto di riferimento e fare la differenza ha avuto la meglio. Quando arriverà l'ufficialità, la Serie D accoglierà uno dei profili più prestigiosi della sua storia recente.
Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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