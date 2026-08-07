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L'incendio di Finale: raccomandazioni Ausl per la salute

L'incendio di Finale: raccomandazioni Ausl per la salute

In attesa dei campionamenti dell'aria, alcune indicazioni ai cittadini, tra cui evitare attività all'aperto e chiudere finestre e porte

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L'Azienda USL di Modena è intervenuta oggi a Finale Emilia all'interno del Polo Industriale, attivando il protocollo di monitoraggio per la tutela della salute pubblica in seguito all'incendio che si è sviluppato nelle prime ore della giornata. L'Ausl è sempre rimasta in contatto con i Vigili del Fuoco, con Arpae e con il Sindaco del Comune di Finale Emilia fornendo il proprio supporto per quanto di competenza.

In attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti dell'aria sull'eventuale presenza di sostanze tossiche, l'Azienda - adottando il principio di massima precauzione - in accordo con il Sindaco del Comune di Finale Emilia in qualità di Autorità Sanitaria, invita i cittadini residenti o presenti nelle aree limitrofe e nei comuni di San Felice e Camposanto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni temporanee:

 

allontanarsi dalle zone per non intralciare le operazioni di spegnimento;
evitare attività all'aperto, in particolare quelle sportive, se non strettamente necessarie;
chiudere finestre e porte di abitazioni, uffici e attività commerciali;
disattivare gli impianti di ventilazione meccanica e i condizionatori che scambiano aria con l'esterno;

 

Inoltre, in caso di fumo visibile o odore acre persistente all'aperto: prestare la massima attenzione a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiache; custodire gli animali d'affezione
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all'interno delle abitazioni; lavare accuratamente i prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona interessata o, a scopo precauzionale, evitarne temporaneamente il consumo se esposti direttamente ai fumi.

I servizi di Emergenza-Urgenza e i Pronto Soccorso del territorio sono stati allertati per gestire eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento. Al momento non si registrano accessi al Pronto Soccorso legati ad eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento.

Nuovi aggiornamenti e l'eventuale revoca delle presenti misure saranno comunicati tempestivamente in base all'evoluzione dello spegnimento del rogo e ai successivi rilievi ambientali di Arpae.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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