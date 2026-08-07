L'incendio di Finale: raccomandazioni Ausl per la salute

In attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti dell'aria sull'eventuale presenza di sostanze tossiche, l'Azienda - adottando il principio di massima precauzione - in accordo con il Sindaco del Comune di Finale Emilia in qualità di Autorità Sanitaria, invita i cittadini residenti o presenti nelle aree limitrofe e nei comuni di San Felice e Camposanto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni temporanee:
allontanarsi dalle zone per non intralciare le operazioni di spegnimento;
evitare attività all'aperto, in particolare quelle sportive, se non strettamente necessarie;
chiudere finestre e porte di abitazioni, uffici e attività commerciali;
disattivare gli impianti di ventilazione meccanica e i condizionatori che scambiano aria con l'esterno;
Inoltre, in caso di fumo visibile o odore acre persistente all'aperto: prestare la massima attenzione a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiache; custodire gli animali d'affezione
I servizi di Emergenza-Urgenza e i Pronto Soccorso del territorio sono stati allertati per gestire eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento. Al momento non si registrano accessi al Pronto Soccorso legati ad eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento.
Nuovi aggiornamenti e l'eventuale revoca delle presenti misure saranno comunicati tempestivamente in base all'evoluzione dello spegnimento del rogo e ai successivi rilievi ambientali di Arpae.