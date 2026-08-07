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Addio Francesco Guccini: domani a Modena lutto cittadino

Addio Francesco Guccini: domani a Modena lutto cittadino

Lo ha deciso il sindaco Massimo Mezzetti per mostrare la più sentita vicinanza di tutta la Città di Modena e dell'Amministrazione comunale ai familiari

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Proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 8 agosto, quando si terranno i funerali del Maestro Francesco Guccini, scomparso giovedì 6 agosto all'età di 86 anni. Lo ha deciso il sindaco Massimo Mezzetti per mostrare la più sentita vicinanza di tutta la Città di Modena e dell'Amministrazione comunale ai familiari dell'artista, stringendosi a essi con cordoglio e rispetto.

Per l'intera giornata di domani, nelle sedi e sugli edifici comunali, le bandiere saranno esposte a mezz'asta e listate a lutto. Sospese anche tutte le manifestazioni e gli eventi a carattere pubblico organizzati dal Comune di Modena.

Nell'ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino, si invita anche tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, nonché i titolari di attività commerciali e artigianali della città di Modena a esprimere la propria adesione al lutto cittadino attraverso forme autonome di partecipazione.

I funerali di Francesco Guccini si terranno sabato 8 agosto in forma strettamente privata. Nel mese di settembre verrà, invece, organizzata una cerimonia commemorativa per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo.

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