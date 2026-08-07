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Osservatorio Geofisico: ieri è stato il giorno più caldo della storia di Modena

Osservatorio Geofisico: ieri è stato il giorno più caldo della storia di Modena

Registrata temperatura media giornaliera (Tmed) di 33,9 °C, il valore più elevato dell'intera serie storica, iniziata nel 1861

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‘Modena ha registrato il 'vero giorno più caldo' della sua storia. Non per la temperatura massima, ma per la temperatura media giornaliera. Il 6 agosto 2026 l'Osservatorio Geofisico di Modena ha registrato una temperatura media giornaliera (Tmed) di 33,9 °C, il valore più elevato dell'intera serie storica, iniziata nel 1861’. Lo registra lo stesso Osservatorio modenese.


‘Non si tratta del record della temperatura massima assoluta, che appartiene ancora al 29 luglio 1983 con 38,5 °C. Si tratta però di un indicatore, per molti aspetti, ancora più rappresentativo. La temperatura media giornaliera, calcolata come (temperatura minima + temperatura massima) / 2, descrive meglio infatti il caldo complessivo accumulato nelle 24 ore. Tiene conto non solo del picco del pomeriggio, ma anche della temperatura notturna (è stata anche la nuova “notte più calda”, con tmin 29.5°C), e rappresenta quindi molto meglio il reale carico termico cui sono sottoposti persone, edifici, ecosistemi e infrastrutture. Il precedente record apparteneva al 4 agosto 2017, con 33,15 °C. Il nuovo valore di 33,9 °C lo supera di ben 0,75 °C, un margine davvero notevole per una serie climatologica lunga oltre 160 anni’.


’È interessante confrontare questo dato con il 29 luglio 1983, che conserva ancora il record assoluto di temperatura massima (38,5 °C). Quel giorno la temperatura media giornaliera fu di 31,9 °C, ben 2 °C inferiore a quella del 6 agosto 2026, perché la notte era stata molto meno estrema: la minima si fermò a 25,3 °C, contro i 29,5 °C registrati il 6 agosto 2026. È proprio questa la differenza tra i due eventi: il 1983 fu eccezionale soprattutto per il picco diurno, mentre il 2026 si distingue per un caldo persistente, giorno e notte, con un accumulo di energia senza precedenti nell'arco delle 24 ore.

In altre parole, non è stata la temperatura massima più alta mai registrata, ma la giornata complessivamente è la più calda mai vissuta dall'Osservatorio Geofisico di Modena’.

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