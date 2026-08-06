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Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali per scoprire i luoghi della Memoria

Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali per scoprire i luoghi della Memoria

Per tutto il mese aperture dedicate e, il 15 agosto, un programma che comprende, oltre al museo del deportato, anche l'ex sinagoga

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Agosto offre un'occasione in più per visitare i luoghi della Memoria di Carpi: per tutto il mese la Fondazione Fossoli propone infatti un calendario di aperture dedicate e iniziative speciali che consentirà a cittadini e turisti di conoscere il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato ed ex Sinagoga, con un programma che culminerà nella giornata di Ferragosto, quando saranno organizzate visite guidate gratuite nei tre luoghi simbolo della memoria cittadina.

 

Per tutto il mese di agosto il Campo di Fossoli sarà aperto ogni venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi, con ingresso libero e gratuito, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Rimane inoltre confermato l'appuntamento del sabato con la visita guidata gratuita delle ore 16.30, su prenotazione.

Il Museo Monumento al Deportato sarà invece visitabile ogni venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre l'Ex Sinagoga sarà aperta la prima domenica del mese, con gli stessi orari del Museo.

 

L'appuntamento più atteso sarà quello di sabato 15 agosto, quando la Fondazione Fossoli offrirà un programma speciale di visite guidate gratuite, pensato per consentire ai visitatori di approfondire la storia dei principali luoghi della memoria attraverso il racconto degli operatori della Fondazione.


Il calendario di Ferragosto prevede:

ore 15.30 – visita guidata all'Ex Sinagoga;

ore 16.00 – visita guidata al Museo Monumento al Deportato;

ore 18.00 – visita guidata al Campo di Fossoli.

Tutte le visite

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sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione.

Nel giorno di Ferragosto sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo Monumento al Deportato, mentre il Campo di Fossoli, come di consueto, sarà accessibile liberamente e senza alcun costo.

 

Per gruppi e visitatori interessati ad approfondire il percorso storico sarà inoltre possibile prenotare visite dedicate con gli operatori della Fondazione, ad eccezione del periodo compreso tra l'11 e il 22 agosto, durante il quale il servizio sarà sospeso.

 

Con il calendario di agosto la Fondazione Fossoli conferma il proprio impegno nel mantenere vivi e accessibili i luoghi della Memoria anche durante il periodo estivo, offrendo a cittadini e turisti occasioni di conoscenza e approfondimento in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica sul territorio.

 

Per informazioni sugli orari di apertura e per prenotare le visite guidate è possibile consultare il sito www.fondazionefossoli.org.



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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