Le Salse di Nirano tra natura, scienza ed esperienze all'aria aperta

Il programma, promosso dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Ente Parchi dell’Emilia Centrale e diverse associazioni, propone visite guidate, laboratori didattici, escursioni naturalistiche e appuntamenti dedicati all'osservazione del cielo, offrendo occasioni per approfondire il patrimonio geologico, botanico e faunistico di un'area che custodisce uno dei più estesi complessi di vulcani di fango d'Europa.
Dopo gli appuntamenti di luglio, il calendario riparte sabato 8 agosto con 'Parchi e Riserve tra le stelle', una serata con il naso all’insù, dedicata all'osservazione del cielo estivo con le guide dell'Ente Parchi Emilia Centrale e un telescopio a disposizione dei partecipanti. Dalle 21 alle 23, presso l’Ecomuseo Cà Rossa, gli esperti aiuteranno i partecipanti a riconoscere i pianeti, le costellazioni estive, i miti del cielo e, con un po’ di fortuna, si potranno vedere anche le prime stelle cadenti.
Il mese si concluderà domenica 30 agosto con 'I fossili', un'escursione organizzata insieme al Gruppo Ecologico Fioranese che condurrà i visitatori alla scoperta delle testimonianze geologiche conservate nei calanchi del territorio (info e prenotazioni 346 5141818).
A settembre saranno invece quattro gli appuntamenti domenicali, tutti pensati per vivere la Riserva con occhi nuovi. Si alterneranno le visite guidate (6 settembre) ai laboratori creativi come 'Il mandala del bosco' (13 settembre) e le passeggiate esplorative 'Biodiversità in cammino' (20 settembre) e 'Sulle tracce della natura' (27 settembre), dedicate all'osservazione della flora, della fauna e dei segni lasciati dagli animali lungo i sentieri.
Anche ottobre offrirà numerose occasioni di scoperta con iniziative dedicate ai colori dell'autunno, alle specie che popolano la Riserva nelle ore del crepuscolo, al prezioso ruolo delle api e degli insetti impollinatori e a un laboratorio creativo ispirato alla tradizione dell'acchiappasogni, realizzato esclusivamente con materiali raccolti in natura, in occasione della Giornata nazionale degli alberi.
Le attività sono gratuite e aperte a tutti, con proposte calibrate per diverse fasce d'età.
Con questo programma il Comune di Fiorano Modenese conferma il proprio impegno nella valorizzazione della Riserva Naturale delle Salse di Nirano come luogo di educazione ambientale, turismo sostenibile e conoscenza del patrimonio naturalistico locale, offrendo occasioni di incontro e di scoperta rivolte a cittadini e visitatori.
“La Riserva delle Salse di Nirano rappresenta uno dei patrimoni ambientali più importanti del nostro territorio – sottolinea l'assessore all’Ambiente Luca Busani –. Attraverso questo calendario vogliamo offrire occasioni di scoperta, educazione ambientale e turismo sostenibile, coinvolgendo cittadini e visitatori di tutte le età e promuovendo una conoscenza sempre più consapevole della biodiversità e delle peculiarità naturalistiche che rendono unico questo luogo.”
Il calendario completo degli eventi è consultabile sui canali informativi del Comune di Fiorano Modenese e della Riserva naturale delle Salse di Nirano.