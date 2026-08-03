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Modena, sgomberato l'ex asilo e l'immobile Acer di via Agnini

Modena, sgomberato l'ex asilo e l'immobile Acer di via Agnini

Durante le operazioni di identificazione, un uomo e una donna hanno opposto resistenza agli agenti con minacce e tentativo di autolesionismo

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Questa mattina, lunedì 3 agosto, la Polizia locale di Modena è intervenuta in via Agnini, presso l’ex asilo in disuso al civico 23 e l’adiacente immobile Acer al civico 13, per un’operazione di controllo e sgombero finalizzata alla verifica della situazione e alla messa in sicurezza dei locali, in collaborazione con i tecnici comunali e il personale Acer.

Per quanto riguarda l’immobile Acer, la Polizia locale ha effettuato l’intervento dopo che, nel corso di un sopralluogo, il personale Acer aveva notato la forzatura di una finestra dello stabile di via Agnini 13. Gli agenti hanno quindi effettuato un sopralluogo, individuando al primo piano una persona che aveva allestito una stanza con materassi e giacigli di fortuna. L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato al Comando della Polizia locale e denunciato per invasione di edificio. La dirigenza di Acer ha presentato querela per l’occupazione abusiva dell’immobile, mentre il personale dell’ente ha provveduto al ripristino delle chiusure degli accessi.

Contestualmente, gli operatori sono intervenuti anche nell’ex asilo in disuso di proprietà comunale al civico 23, dove hanno individuato altre due persone che si erano introdotte abusivamente nell’edificio. Durante le operazioni di identificazione, un uomo e una donna hanno opposto resistenza agli agenti, proferendo minacce e mettendo in atto anche un tentativo di autolesionismo.

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L’intervento degli operatori ha consentito di riportare la situazione sotto controllo, facendo desistere gli occupanti dai loro intenti e permettendo la loro identificazione. Le due persone, accompagnate al Comando della Polizia locale, sono state quindi denunciate in stato di libertà per occupazione di edificio pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

Al termine delle operazioni sono stati richiusi tutti gli accessi forzati ed è stata ripristinata la sicurezza dei due immobili. Sono inoltre già programmati ulteriori interventi per realizzare sistemi di chiusura più solidi e impedire nuovi accessi non autorizzati.

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