Addio Democrazia sovrana e popolare: i vertici regionali seguono Marco Rizzo in 'Italia del Domani'

'Il coordinatore regionale emiliano romagnolo di Democrazia Sovrana e Popolare, Alberto Fontanesi, con i coordinatori provinciali di Reggio Emilia Roberto Rovacchi, di Modena Marco Del Deo e Ravenna Alberto Fiorentini, assieme a molti militanti di tutte le province della regione comunicano l'adesione al progetto politico promosso da Marco Rizzo, “L’Italia del Domani”, oggi in fase costituente e le conseguenti dimissioni dalle proprie cariche in Dsp'. I vertici locali di Democrazia sovrana e popolare seguono dunque Rizzo nel suo nuovo percorso.



'Abbiamo scelto di sostenere il progetto politico di Marco Rizzo, riconoscendone la visione politica di riferimento per chi vuole la riconquista della sovranità nazionale, la pace e la neutralità dell'Italia, la difesa del lavoro e della sanità pubblica. In Emilia Romagna sarà avviato il Comitato Costituente Regionale, aperto a tutti coloro che si rispecchiano in questi valori e che vogliano dare un contributo - spiega Fontanesi -. L’Italia del Domani rappresenta oggi la lotta del popolo contro le élite, del basso verso l'alto. Contro un'Europa sempre matrigna e promotrice di leggi di controllo - come euro digitale e 'Chat Control'- e sempre più impegnata a spingere per una guerra alla Russia, sempre più pericolosa e finanziata con i tagli alle nostre pensioni e al nostro welfare, già in crisi .Nel proseguire la lotta determinati e coerenti con le nostre posizioni, non possiamo fare a meno di salutare con un fraterno abbraccio tutti coloro che con noi hanno condiviso questi anni, gomito a gomito sul territorio. Avanti verso l'Italia del Domani, con Marco Rizzo per costruire un’Italia Sovrana e quindi libera'.