Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Addio Democrazia sovrana e popolare: i vertici regionali seguono Marco Rizzo in 'Italia del Domani'

Addio Democrazia sovrana e popolare: i vertici regionali seguono Marco Rizzo in 'Italia del Domani'

'Abbiamo scelto di sostenere il progetto politico di Marco Rizzo, riconoscendone la visione politica di riferimento per chi vuole la riconquista della sovranità nazionale'

2 minuti di lettura

'Il coordinatore regionale emiliano romagnolo di Democrazia Sovrana e Popolare, Alberto Fontanesi, con i coordinatori provinciali di Reggio Emilia Roberto Rovacchi, di Modena Marco Del Deo e Ravenna Alberto Fiorentini, assieme a molti militanti di tutte le province della regione comunicano l'adesione al progetto politico promosso da Marco Rizzo, “L’Italia del Domani”, oggi in fase costituente e le conseguenti dimissioni dalle proprie cariche in Dsp'. I vertici locali di Democrazia sovrana e popolare seguono dunque Rizzo nel suo nuovo percorso.

 

'Abbiamo scelto di sostenere il progetto politico di Marco Rizzo, riconoscendone la visione politica di riferimento per chi vuole la riconquista della sovranità nazionale, la pace e la neutralità dell'Italia, la difesa del lavoro e della sanità pubblica. In Emilia Romagna sarà avviato il Comitato Costituente Regionale, aperto a tutti coloro che si rispecchiano in questi valori e che vogliano dare un contributo - spiega Fontanesi -. L’Italia del Domani rappresenta oggi la lotta del popolo contro le élite, del basso verso l'alto. Contro un'Europa sempre matrigna e promotrice di leggi di controllo - come euro digitale e 'Chat Control'- e sempre più impegnata a spingere per una guerra alla Russia, sempre più pericolosa e finanziata con i tagli alle nostre pensioni e al nostro welfare, già in crisi .
Nel proseguire la lotta determinati e coerenti con le nostre posizioni, non possiamo fare a meno di salutare con un fraterno abbraccio tutti coloro che con noi hanno condiviso questi anni, gomito a gomito sul territorio. Avanti verso l'Italia del Domani, con Marco Rizzo per costruire un’Italia Sovrana e quindi libera'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caldo record, a Modena e in Emilia allerta arancione anche domani

Caldo record, a Modena e in Emilia allerta arancione anche domani

Modena, salvato un cerbiatto incastrato in una cancellata

Modena, salvato un cerbiatto incastrato in una cancellata

Modena, clamoroso: Defrel sta per firmare con la Cittadella in serie D

Modena, clamoroso: Defrel sta per firmare con la Cittadella in serie D

Seconda categoria Modena, il San Paolo pesca dalla juniores

Seconda categoria Modena, il San Paolo pesca dalla juniores

Modena, nomadi in via Divisione Acqui: ieri lo sgombero annunciato dal Comune, oggi riecco il campo abusivo

Modena, nomadi in via Divisione Acqui: ieri lo sgombero annunciato dal Comune, oggi riecco il campo abusivo

Caldo estremo, domani allerta arancione anche a Modena

Caldo estremo, domani allerta arancione anche a Modena

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Articoli Recenti Gestione esterna Cra Castiglioni Formigine, il M5S frena i sindaci: 'Approfondire ipotesi Asp'

Gestione esterna Cra Castiglioni Formigine, il M5S frena i sindaci: 'Approfondire ipotesi Asp'

Strage di Bologna, 46 anni dopo. Schlein: 'Infame attentato neofascista'

Strage di Bologna, 46 anni dopo. Schlein: 'Infame attentato neofascista'

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, il fratello di Monica Esposito: 'Io non sono di destra'. E mostra un tatuaggio di Che Guevara

Modena, il fratello di Monica Esposito: 'Io non sono di destra'. E mostra un tatuaggio di Che Guevara