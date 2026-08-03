Caldo record, a Modena e in Emilia allerta arancione anche domani

La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di domani, martedì 4 agosto, una nuova allerta arancione per temperature estreme. Previste massime intorno a 38 gradi o localmente superiori, nelle zone di pianura e della prima collina con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Non si escludono, inoltre, temporali sparsi di breve durata più probabili lungo la fascia appenninica, con possibili effetti associati occasionali.

Si ricorda, inoltre, che l’Amministrazione ha da tempo attivato “Estate Sicura 2026”, il piano di interventi dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche sociali del Comune di Modena e il Dipartimento cure primarie dell’Ausl, insieme ad associazioni e realtà del volontariato del territorio.

Tra le principali azioni previste da “Estate Sicura 2026” c’è l’attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l’estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.