Polizia Locale, Iseppi (FdI): 'Pavullo deve tornare a gestire direttamente i propri agenti'

'Ho votato convintamente contro il rinnovo della convenzione del Corpo Unico della Polizia Locale perché ritengo che questo modello di gestione abbia ormai dimostrato tutti i suoi limiti e non sia più nell'interesse di Pavullo'. Lo afferma Daniele Iseppi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, intervenendo dopo il voto del Consiglio comunale.
'Il Corpo Unico è nato quindici anni fa con dieci Comuni. Oggi ne sono rimasti soltanto sei. Se quasi la metà dei Comuni ha deciso di uscire, significa che quel modello non ha funzionato. È un dato oggettivo che dovrebbe far riflettere invece di continuare a difenderlo a prescindere. La convenzione approvata nel 2023 assegnava al presidio di Pavullo 18 agenti, un numero che già allora rappresentava il peggior rapporto tra residenti e personale dell'intero Corpo Unico. Oggi gli agenti effettivamente in servizio sono soltanto 11. Una situazione che conferma una cronica carenza di personale, denunciata pochi giorni fa anche dalle organizzazioni sindacali della Polizia Locale'.
'Nel 2026 il costo complessivo del Corpo Unico aumenterà di circa 35.000 euro rispetto all'anno precedente. Di questo incremento, oltre 18.000 euro saranno a carico del Comune di Pavullo. Mi chiedo come si possa continuare a chiedere ai pavullesi di pagare di più per un servizio che dispone di meno agenti e che continua a penalizzare il nostro territorio'.
'La nuova convenzione sostituisce i subambiti con quattro presìdi territoriali per sei Comuni. Colpisce soprattutto la scelta di istituire due presìdi distinti, uno per Sestola e uno per Fanano. Se poi quasi ogni Comune rivendica una propria autonomia organizzativa, viene spontaneo chiedersi quale sia il vero senso di mantenere un Corpo Unico.
'Sono convinto che rimanere nel Corpo Unico non sia più nell'interesse di Pavullo. Uscire dalla gestione associata significherebbe tornare ad avere il pieno controllo della nostra Polizia Locale, decidere direttamente quanti agenti servono realmente al nostro territorio, organizzare il servizio in funzione delle esigenze dei cittadini e rafforzare il controllo del territorio in termini di sicurezza. Ma significherebbe anche valorizzare maggiormente la professionalità dei nostri agenti, che meritano di operare al servizio della comunità pavullese e non di essere continuamente impiegati per sopperire alle carenze di altri territori'.