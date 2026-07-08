'Alloggi in affitto a canone concordato per medici e autisti: il Comune di Modena dimentica la Polizia locale'

'Il Sulpl, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia Locale, da anni ha rappresentato all'Amministrazione la necessità di individuare soluzioni abitative a canone agevolato per gli agenti vincitori di concorso provenienti da altre province o regioni e chiamati a prestare servizio presso il Comune di Modena. Per questi operatori, il reperimento di un alloggio a costi sostenibili rappresenta una delle principali criticità, con un impatto significativo sulla loro situazione economica. Tale condizione porta spesso gli agenti, non appena se ne presenta l'opportunità, a chiedere il trasferimento verso sedi più vicine ai luoghi di provenienza, dopo che l'Amministrazione ha investito risorse economiche e organizzative nella loro assunzione, vestizione, formazione e nell'acquisizione della necessaria conoscenza del territorio'. Così in una nota Elisa Fancinelli, segretario del sindacato della Polizia locale contesta l'annuncio di oggi dell'assessore Maletti.





'Con enorme rammarico apprendiamo oggi che il Comune ha deciso di sottoscrivere protocolli d'intesa con Seta e con le aziende sanitarie proprio sul medesimo tema che il Sulpl aveva posto all'attenzione dell'Ente già da tempo. Pur valutando positivamente ogni iniziativa volta a favorire l'accesso ad alloggi a canone concordato per i lavoratori, non possiamo non evidenziare come la medesima attenzione avrebbe dovuto essere riservata anche al personale della Polizia Locale, che quotidianamente garantisce un servizio essenziale alla collettività e che incontra analoghe difficoltà nel reperire un'abitazione a costi accessibili. Il Sulpl auspica pertanto che l'Amministrazione voglia estendere tali misure anche agli appartenenti alla Polizia Locale, avviando un confronto concreto e tempestivo per individuare soluzioni che consentano di rendere più attrattivo il Corpo, favorendo il reclutamento e la permanenza del personale sul territorio comunale' - chiude Elisa Fancinelli.