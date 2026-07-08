Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Festa provinciale dell'Unità di Modena, ancora nell'area accanto al PalaPanini

Festa provinciale dell'Unità di Modena, ancora nell'area accanto al PalaPanini

'Il primo pensiero va alle centinaia di volontarie e volontari che sono già al lavoro in queste ore. Li attendono settimane impegnative'

1 minuto di lettura

Dopo l'edizione dello scorso anno, la Festa provinciale dell'Unità di Modena è pronta a riaprire i battenti: l'appuntamento è dal 20 agosto al 13 settembre, ancora una volta nell'area accanto al PalaPanini, tra via Divisione Acqui e viale dello Sport.

'Mentre annunciamo le date della nuova edizione – dichiarano il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, Massimo Paradisi, e il responsabile della Festa, Marcello Mandrioli – il primo pensiero va alle centinaia di volontarie e volontari che sono già al lavoro in queste ore. Li attendono settimane impegnative, che proseguiranno per tutto luglio e agosto oltre che durante l’apertura della Festa stessa, ma animate da quella passione e da quello spirito di comunità che da sempre rappresentano il cuore della nostra Festa. A loro va il ringraziamento più sincero della Federazione provinciale. La Festa rappresenta un'importante occasione di dialogo e confronto con la comunità modenese, uno spazio aperto in cui ascoltare, discutere e costruire insieme idee per il futuro del territorio. È anche un momento fondamentale di autofinanziamento del Partito Democratico, realizzato in modo trasparente, grazie all'impegno volontario di centinaia di persone e alla partecipazione di migliaia di cittadini. È la politica come la intendiamo noi: popolare, partecipata, appassionata'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Faib Modena: 'Con lo stop agli sconti il gasolio italiano torna il più caro d'Europa'

Faib Modena: 'Con lo stop agli sconti il gasolio italiano torna il più caro d'Europa'

Modena, alloggi in affitto a canone concordato per operatori sanitari e per personale Seta

Modena, alloggi in affitto a canone concordato per operatori sanitari e per personale Seta

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Il prefetto Fabrizia Triolo: 'Modena non è una realtà nella quale c'è una emergenza sicurezza'

Il prefetto Fabrizia Triolo: 'Modena non è una realtà nella quale c'è una emergenza sicurezza'

'Palazzo Ducale soffocato dal palco del Jazz Open: un oltraggio al cuore storico di Modena'

'Palazzo Ducale soffocato dal palco del Jazz Open: un oltraggio al cuore storico di Modena'

Davvero la sicurezza è il primo problema di Modena? Dal radicamento mafioso all’inquinamento

Davvero la sicurezza è il primo problema di Modena? Dal radicamento mafioso all’inquinamento

Articoli più Letti Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Articoli Recenti Lega Sassuolo-Formigine: Sharon Ruggeri riconfermata

Lega Sassuolo-Formigine: Sharon Ruggeri riconfermata

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

'Inceneritore di Modena: richiesta chiusura entro il 2034 mai arrivata in Regione, un'offesa al Consiglio'

'Inceneritore di Modena: richiesta chiusura entro il 2034 mai arrivata in Regione, un'offesa al Consiglio'

Scuole ‘bollenti’ a Modena, la Regione inizia il monitoraggio a tappeto

Scuole ‘bollenti’ a Modena, la Regione inizia il monitoraggio a tappeto