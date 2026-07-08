Festa provinciale dell'Unità di Modena, ancora nell'area accanto al PalaPanini

Dopo l'edizione dello scorso anno, la Festa provinciale dell'Unità di Modena è pronta a riaprire i battenti: l'appuntamento è dal 20 agosto al 13 settembre, ancora una volta nell'area accanto al PalaPanini, tra via Divisione Acqui e viale dello Sport.

'Mentre annunciamo le date della nuova edizione – dichiarano il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, Massimo Paradisi, e il responsabile della Festa, Marcello Mandrioli – il primo pensiero va alle centinaia di volontarie e volontari che sono già al lavoro in queste ore. Li attendono settimane impegnative, che proseguiranno per tutto luglio e agosto oltre che durante l’apertura della Festa stessa, ma animate da quella passione e da quello spirito di comunità che da sempre rappresentano il cuore della nostra Festa. A loro va il ringraziamento più sincero della Federazione provinciale. La Festa rappresenta un'importante occasione di dialogo e confronto con la comunità modenese, uno spazio aperto in cui ascoltare, discutere e costruire insieme idee per il futuro del territorio. È anche un momento fondamentale di autofinanziamento del Partito Democratico, realizzato in modo trasparente, grazie all'impegno volontario di centinaia di persone e alla partecipazione di migliaia di cittadini. È la politica come la intendiamo noi: popolare, partecipata, appassionata'.