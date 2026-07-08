'Palazzo Ducale soffocato dal palco del Jazz Open: un oltraggio al cuore storico di Modena'

'Per il festival Jazz Open Modena è stato installato un imponente palco con gradinate che occupa interamente la piazza, nascondendo quasi del tutto la facciata del Palazzo Ducale'. Con queste parole il gruppo “Modena as pol fer” denuncia quello che definisce 'lo scempio in atto in Piazza Roma'. La statua di Ciro Menotti è stata imprigionata tra tubi e strutture metalliche, mentre i bagni chimici sono stati piazzati direttamente contro il monumento.

Nino d’Eugenio e Sabina Piccinini, rappresentanti del Gruppo, hanno inviato una formale segnalazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Modena-Bologna-Reggio Emilia.

'È inaccettabile trattare con questa barbarica noncuranza un capolavoro vincolato. Non è cultura quella che distrugge altra cultura. Un evento del genere poteva e doveva svolgersi in un’altra piazza più consona, senza deturpare uno dei simboli più importanti della città. I concerti ad alto volume generano inoltre vibrazioni prolungate che rischiano di danneggiare affreschi, decorazioni interne e strutture murarie del Palazzo'. Il Gruppo chiede l’immediata verifica da parte della Soprintendenza e la rimozione di palco, gradinate e strutture invasive. 'Modena merita rispetto per la sua bellezza'.