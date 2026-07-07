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OpenAI incontra Unimore: il futuro dell'Intelligenza Artificiale in un incontro al Tecnopolo di Modena

OpenAI incontra Unimore: il futuro dell'Intelligenza Artificiale in un incontro al Tecnopolo di Modena

Domani al Tecnopolo di Modena una giornata dedicata agli agenti di Intelligenza Artificiale, organizzata in collaborazione con la CRUI, con la partecipazione di rappresentanti della società che ha sviluppato ChatGPT

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Unimore ospita uno degli appuntamenti italiani dedicati al dialogo tra università e OpenAI, la realtà che ha sviluppato ChatGPT e tra i principali protagonisti mondiali dell'Intelligenza Artificiale generativa. Domani, mercoledì 8 luglio, dalle 9.30, presso il Tecnopolo di Modena, si terrà 'GenAI and Agents: University and Industry – UNIMORE meets OpenAI', una giornata di approfondimento e formazione rivolta alla comunità accademica e organizzata in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto sulle trasformazioni che l'Intelligenza Artificiale sta portando nella ricerca, nella didattica e nel rapporto tra università e imprese, con particolare attenzione ai nuovi strumenti di AI generativa e agli agenti intelligenti, destinati a modificare profondamente il modo di studiare, lavorare e fare ricerca.

Ad aprire i lavori saranno la Rettrice di Unimore, prof.ssa Rita Cucchiara, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, che illustreranno la visione del territorio sullo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale e dell'alta formazione. Seguiranno gli interventi del Direttore del Centro AIRI - Artificial Intelligence Research and Innovation di Unimore, prof. Simone Calderara, e del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Artificial Intelligence Engineering, prof. Francesco Guerra.

La mattinata proseguirà (ore 10.00) con la Lectio Magistralis del prof.
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Alberto Melloni, dedicata alla nuova enciclica di Papa Leone XIV sul rapporto tra persona umana e intelligenza artificiale, prima di lasciare spazio allo staff di OpenAI, che presenterà una panoramica delle più recenti evoluzioni dell'AI generativa e delle modalità con cui gli atenei di tutto il mondo stanno integrando gli agenti IA nella formazione e nella ricerca.

L'ultima parte dell'incontro sarà dedicata a una sessione di formazione pratica da parte dello staff OpenAI, durante la quale verranno illustrati casi d'uso e applicazioni concrete delle tecnologie OpenAI. Saranno inoltre presentate esperienze sviluppate all'interno dell'Ateneo nell'utilizzo di strumenti come Codex, Skills e Agents a supporto delle attività di ricerca.

L'appuntamento conferma il ruolo di Unimore tra gli atenei italiani maggiormente impegnati nello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, sia sul fronte della ricerca sia su quello della formazione, favorendo il confronto diretto con uno dei principali attori internazionali dell'innovazione tecnologica e offrendo alla propria comunità accademica un'occasione di aggiornamento sui più avanzati strumenti che stanno ridefinendo il futuro dell'università e del mondo del lavoro.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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