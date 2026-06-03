Due studenti di Gaza accolti a Unimore nell'ambito del programma nazionale IUPALS
Modena, 3 giugno 2026 – Sono arrivati ieri a Modena dalla Striscia di Gaza due studenti - una studentessa e uno studente - palestinesi che proseguiranno il proprio percorso universitario presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Il loro arrivo si inserisce nell'ambito del programma IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, l'iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Università e della Ricerca per consentire a giovani provenienti dalla Striscia di Gaza di continuare gli studi universitari in condizioni di sicurezza.
I due studenti fanno parte del gruppo di giovani palestinesi arrivati in Italia grazie alle evacuazioni di universitari attivati dal sistema universitario italiano per garantire la prosecuzione dei percorsi di formazione gravemente compromessi dal 2023 a oggi.
All'arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino i due giovani sono stati accolti dalla Delegata per la Pace e l'Equità sociale, Prof.ssa Maria Chiara Rioli. Insieme hanno raggiunto Modena, dove nella serata di ieri sono stati accolti dalla Delegata per le Pari Opportunità, Prof.ssa Elena Bassoli e dal Delegato per l'Housing sociale, Prof.
Gli studenti sono stati accolti anche da Paolo Prandini, a nome della Caritas interdiocesana di Modena-Nonantola e Carpi, attivamente coinvolta nel percorso di arrivo e inclusione degli studenti nel territorio grazie all'impegno dell'arcivescovo Erio Castellucci e della Direttrice della Caritas suor Maria Bottura.
Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno i due studenti hanno incontrato la Rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Prof.ssa Rita Cucchiara, alla presenza del Vicerettore con Delega alle Relazioni Internazionali e internazionalizzazione, Prof. Paolo Pavan, della Vicerettrice con Delega alla Comunità Studentesca, Prof.ssa Monia Montorsi, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Prof. Francesco Leali e del dott. Giacomo Guaraldi, Delegato al Supporto al Percorso Universitario, all'Inclusione, ai Bisogni Speciali e alla Disabilità.
All'incontro ha partecipato anche la studentessa proveniente dalla Striscia di Gaza giunta a Unimore nello scorso mese di ottobre. L'incontro ha rappresentato un momento di benvenuto istituzionale e di confronto sul percorso accademico e umano che i due giovani intraprenderanno nei prossimi mesi all'interno della comunità accademica di Unimore.
'L'arrivo di questi due studenti rappresenta il punto di arrivo di un intenso lavoro di coordinamento tra università, istituzioni e organizzazioni coinvolte nel programma IUPALS, in stretta collaborazione con il MUR e il MAECI.
'L'università può e deve essere uno spazio di protezione e di opportunità per chi vede interrotto il proprio percorso di vita e di formazione a causa dei conflitti', afferma Paolo Pavan. 'La collaborazione tra atenei, istituzioni e servizi per il diritto allo studio dimostra come sia possibile trasformare la solidarietà in azioni concrete.
L'accoglienza dei due studenti si inserisce nel più ampio impegno di Unimore a favore del diritto allo studio, della cooperazione internazionale e del sostegno alle comunità accademiche colpite da conflitti e crisi umanitarie. Attraverso la partecipazione al programma IUPALS, l'Ateneo contribuisce a garantire continuità agli studi universitari di giovani provenienti dalla Striscia di Gaza, offrendo loro la possibilità di proseguire il proprio percorso formativo in un contesto sicuro, inclusivo e aperto al confronto internazionale.