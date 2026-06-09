Modena, Avs: 'Solidarietà al sindaco Mezzetti e difesa della autonomia della scuola pubblica'

'L’interrogazione urgente presentata in Assemblea regionale dai consiglieri di Fratelli d’Italia Arletti e Pulitanò si inserisce in una evidente operazione di costruzione politica e mediatica che tenta di tenere insieme vicende tra loro del tutto eterogenee, trasformandole in un unico racconto allusivo e privo di un reale fondamento unitario. Colpisce la forzatura con cui si mettono in relazione l’iniziativa educativa svolta nelle scuole di Modena, la manifestazione del 2 giugno e i tragici e dolorosi fatti del 16 maggio in città, come se episodi profondamente diversi per natura, contesto e responsabilità fossero parte di un unico disegno. Una sovrapposizione narrativa che non trova alcun riscontro oggettivo e che finisce per alimentare una lettura insinuante e politicamente strumentale'. Così, in una nota il consigliere regionale Avs, Paolo Trande.
'È evidente, come già chiarito più volte dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti – al quale va la mia piena solidarietà per gli attacchi ingiustificati ricevuti – che non vi è alcuna connessione tra l’amministrazione comunale e qualsiasi ipotesi di propaganda o indottrinamento. L’iniziativa contestata si colloca infatti all’interno di un percorso educativo sui temi della pace, del dialogo, della convivenza tra i popoli e della riflessione sui conflitti contemporanei, pienamente coerente con i valori della scuola pubblica, della Costituzione e delle istituzioni regionali, come ribadito anche dall’assessora Isabella Conti in Aula - continua Trande -.