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Gianluca Comazzi è il nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo

Gianluca Comazzi è il nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo

'Metterò nuovamente a disposizione dell'Agenzia le competenze e l'esperienza maturate in questi anni nella tutela del territorio e nella difesa del suolo'

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L'assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, è stato nominato oggi dal Comitato di Indirizzo di AIPo(Agenzia Interregionale per il fiume Po) nuovo presidente del Comitato stesso. Per Comazzi si tratta di un ritorno alla guida dell'Agenzia, incarico già ricoperto tra il 2023 e il 2024 nell'ambito della rotazione, ogni due anni, prevista tra le Regioni istitutive di Aipo.

Comazzi succede a Elisa Venturini, assessore regionale del Veneto all’Ambiente, Clima, Parchi e Protezione Civile, che continua a essere componente del Comitato di Indirizzo assieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e Marco Gabusi, assessore regionale del Piemonte a Trasporti e infrastrutture.


'Assumo questo incarico - ha dichiarato il presidente Comazzi - con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza strategica che AIPo riveste per la sicurezza dei territori e delle comunità che vivono lungo il Po. Metterò nuovamente a disposizione dell'Agenzia le competenze e l'esperienza maturate in questi anni nella tutela del territorio e nella difesa del suolo.

Sono certo che, lavorando in piena sinergia con le altre Regioni e con gli enti locali, sapremo rafforzare le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardare e valorizzare il fiume Po e il suo ecosistema, nell'interesse dell'ambiente e dei cittadini'.

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