Modena, crolla un grosso ramo sui giochi al parco di via Newton: bimbo in salvo

'Per fortuna che suo padre se ne è accorto in tempo', esclama Giuseppe Lisena, cittadino della zona 'Villaggio Giardino' a Modena. Il riferimento è a quanto avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, nel grande parco pubblico di via Newton in cui la scarsa manutenzione del verde e dei grandi alberi mette da tempo in apprensione i residenti. 'Sotto un grande albero del parco si trova un scivolo per bambini. Il padre si è accorto che qualcosa non andava, spostandosi col bambino dalla zona. Poco dopo è crollato un grosso ramo. Per fortuna che è finita così e che nessuno si è fatto niente', dice Giuseppe Lisena.

Sul posto è poi arrivata la Polizia locale che con i Vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona, spostando il ramo. 'Ma è poco in quanto tanti alberi sono in condizioni ormai critiche, alcuni sono secchi, altri ancora a bordo strada invece si reggono con dei cordoni, altrimenti si spezzerebbero con del vento o i temporali. C'è un altro grande albero che si è forse inclinato, dico così perchè una mattina si avvertiva uno scricchiolio alla base.

Insomma la situazione l'abbiamo segnalata più volte, la Polizia locale è intervenuta a vedere già sette o otto volte in questi mesi, ma ad oggi continuiamo a camminare nel parco guardando cosa c'è sopra le nostre teste, per evitare che qualche ramo non ci finisca addosso', prosegue Lisena, che negli anni ha assistito a una sempre meno costanza della manutenzione del verde pubblico.

'Prima i parchi di Modena erano in buone condizioni - prosegue Lisena – mentre oggi basta vedere questo di via Newton per rendersi conto che non è più così. Qui ci sono cataste di rami secchi tagliati più di 10 giorni fa e che nessuno è ancora venuto a togliere, gli stessi giochi dei bambini sono vecchi. Insieme ad altri cittadini telefoniamo per segnalare questi problemi, ma non si vedono i risultati, e poi alla fine ti passa anche la voglia di segnalare che sembra più una perdita di tempo. Nella grande area verde pubblica bisogna controllare tutti gli alberi, forse in passato non si sono fatte delle potature e gli alberi sono cresciuti facendo tanta ombra d'estate è vero, ma diventano al tempo stesso anche molto fragili. Abbiamo saputo che alcuni alberi con delle criticità con fronde e rami rinforzati dalle corde non si potrebbero tagliare in quanto tutelati.

Ma chi tutela l'incolumità delle persone? Chi di dovere dovrebbe intervenire al più presto'.

Marco Amendola