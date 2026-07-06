Governance poll, il sindaco di Modena scivola al 19esimo posto: in due anni perso il 7,3% del consenso

Scivola in 19esima posizione il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti con un consenso del 56,5% (-7,3% sul 63,8% delle elezioni nel 2024), perdendo sette posizioni in un anno.

E' quanto emerge dall'analisi del 'Governance Poll 2026' sull'apprezzamento dei sindaci realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano 'il Sole 24 Ore'.

Restando in Emilia Romagna con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra - eletto nel 2022 con il centrosinistra - è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Regione.

Fa registrare il 13esimo posto il primo cittadino di centrodestra di Ferrara, Alan Fabbri con il 58,5% (+0,6% sul 57,9% delle elezioni nel 2024) e quello di centrosinistra di Cesena, Enzo Lattuca, sempre con il 58,5% (-6,7% dal 65,2% delle elezioni nel 2024). Il sindaco di centrosinistra di Rimini, Jamil Sadegholvadd è 27esimo con un consenso del 55,5%, in crescita del 4,2% rispetto al 51,3% delle elezioni nel 2021 e quello di centrosinistra di Ravenna, Alessandro Barattoni è 41esimo con il 54% (-4,2% sul 58,2% delle elezioni nel 2025), Posizione numero 46 per il sindaco di centrosinistra di Reggio Emilia, Marco Massari con un consenso del 53,5% (-2,6% sul 56,1% delle elezioni nel 2024) e numero 50 per quello di centrodestra di Forlì, Gian Luca Zattini con il 53% (+2,4% sul 50,6% delle elezioni nel 20024).

In coda al 54/o posto, la sindaca di centrosinistra di Piacenza, Katia Tarasconi con il 52,5% in calo dell'1% sul 53,5% delle elezioni nel 2022 e il primo cittadino di centrosinistra di Bologna, Matteo Lepore, che si accomoda in 64esima posizione con un consenso del 51%, in calo del 10,9% rispetto al 61,9% alle elezioni del 2021.

Guardando alla classifica generale per la prima volta la medaglia d'oro viene conquistata da una donna, Sara Funaro, sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, (+5,4% rispetto al 60,6% delle elezioni nel 2024). Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65% e medaglia di bronzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%.