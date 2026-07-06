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Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Tutti confermati gli attuali rappresentanti del Comune di Modena all’interno delle fondazioni Mario Del Monte e Vita indipendente

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Tutti confermati gli attuali rappresentanti del Comune di Modena all’interno delle fondazioni Mario Del Monte e Vita indipendente. A seguito delle consultazioni avvenute lunedì 29 giugno, il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato gli atti di nomina di Massimo Baldini, Roberto Guerzoni e Mara Masini, che torneranno a sedersi nell'assemblea della Fondazione Mario Del Monte, e di Sergio Fonda come membro del cda della Fondazione Vita Indipendente. Le nomine sono state comunicate in apertura della seduta di Consiglio di lunedì 6 luglio.


Scorrendo i profili dei tre rappresentanti del Comune di Modena nell’assemblea della Fondazione Del Monte, Massimo Baldini è professore ordinario di Economia politica presso il Dipartimento di Economia 'Marco Biagi' dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Esperto di sistemi fiscali, di welfare state e di sostenibilità, si è laureato in Economia a Modena, ha conseguito un Master of Science in Economics all'University College London e il dottorato di ricerca in Economia all'Università di Bologna. Coordina progetti di ricerca dedicati agli effetti delle politiche pubbliche e alla sostenibilità territoriale, tra cui l'Osservatorio della sostenibilità territoriale del Comune di Modena, ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale.

Presidente uscente della Fondazione Mario Del Monte, Roberto Guerzoni è stato più volte consigliere comunale e provinciale a Modena oltre che assessore del Comune di Modena ai lavori pubblici dal 2006 al 2009.

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Eletto alla Camera dei deputati nel 1996, per dieci anni ha partecipato ai lavori della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera. Dal 2010 al 2015 ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, mentre è attualmente membro del cda della Fondazione Modena 2007.


Mara Masini, invece, è laureata in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Modena e Reggio. Dottoressa commercialista, abilitata alla professione dal 1993, ha maturato un'esperienza pluridecennale nella consulenza fiscale e societaria alle imprese. Ha lavorato presso CNA Modena, Legacoop Modena e, dal 2014 al 2018, in Finpro Soc. Coop. Nel corso della propria attività ha ricoperto anche incarichi di amministratrice e sindaca in diverse società, è stata consigliera comunale del Comune di Modena dal 2004 al 2009 e attualmente fa parte dell'Organismo di vigilanza di Gulliver Soc. Coop. Sociale e del Consiglio di amministrazione di Abitcoop.


Per quanto riguarda, infine, il rappresentante del Comune di Modena all’interno del CdA della Fondazione Vita indipendente Ets, Sergio Fonda è stato professore associato di Bioingegneria Elettronica e Informatica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia ed ha svolto attività di ricerca e didattica sulle Tecnologie biomediche nelle Facoltà di Medicina, Ingegneria e Bioscienze.

Fonda è fondatore e presidente della startup modenese “Vital Signals in a Touch”, nata da una spinoff di Unimore.

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