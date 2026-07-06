Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Tutti confermati gli attuali rappresentanti del Comune di Modena all’interno delle fondazioni Mario Del Monte e Vita indipendente. A seguito delle consultazioni avvenute lunedì 29 giugno, il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato gli atti di nomina di Massimo Baldini, Roberto Guerzoni e Mara Masini, che torneranno a sedersi nell'assemblea della Fondazione Mario Del Monte, e di Sergio Fonda come membro del cda della Fondazione Vita Indipendente. Le nomine sono state comunicate in apertura della seduta di Consiglio di lunedì 6 luglio.





Scorrendo i profili dei tre rappresentanti del Comune di Modena nell’assemblea della Fondazione Del Monte, Massimo Baldini è professore ordinario di Economia politica presso il Dipartimento di Economia 'Marco Biagi' dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Esperto di sistemi fiscali, di welfare state e di sostenibilità, si è laureato in Economia a Modena, ha conseguito un Master of Science in Economics all'University College London e il dottorato di ricerca in Economia all'Università di Bologna. Coordina progetti di ricerca dedicati agli effetti delle politiche pubbliche e alla sostenibilità territoriale, tra cui l'Osservatorio della sostenibilità territoriale del Comune di Modena, ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale.

Presidente uscente della Fondazione Mario Del Monte, Roberto Guerzoni è stato più volte consigliere comunale e provinciale a Modena oltre che assessore del Comune di Modena ai lavori pubblici dal 2006 al 2009.

Eletto alla Camera dei deputati nel 1996, per dieci anni ha partecipato ai lavori della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera. Dal 2010 al 2015 ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, mentre è attualmente membro del cda della Fondazione Modena 2007.





Mara Masini, invece, è laureata in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Modena e Reggio. Dottoressa commercialista, abilitata alla professione dal 1993, ha maturato un'esperienza pluridecennale nella consulenza fiscale e societaria alle imprese. Ha lavorato presso CNA Modena, Legacoop Modena e, dal 2014 al 2018, in Finpro Soc. Coop. Nel corso della propria attività ha ricoperto anche incarichi di amministratrice e sindaca in diverse società, è stata consigliera comunale del Comune di Modena dal 2004 al 2009 e attualmente fa parte dell'Organismo di vigilanza di Gulliver Soc. Coop. Sociale e del Consiglio di amministrazione di Abitcoop.





Per quanto riguarda, infine, il rappresentante del Comune di Modena all’interno del CdA della Fondazione Vita indipendente Ets, Sergio Fonda è stato professore associato di Bioingegneria Elettronica e Informatica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia ed ha svolto attività di ricerca e didattica sulle Tecnologie biomediche nelle Facoltà di Medicina, Ingegneria e Bioscienze.

Fonda è fondatore e presidente della startup modenese “Vital Signals in a Touch”, nata da una spinoff di Unimore.