Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Prende ufficialmente il via domani sera alle 20.30 la Festa dell’Unità della Città di Modena, presso la Casa Colonica del Parco Amendola lato Via Panni, con l’inaugurazione che vedrà la presenza del segretario cittadino Diego Lenzini, la presidente della Direzione Provinciale PD e sindaca di Concordia sulla Secchia Marika Menozzi, il segretario regionale Luigi Tosiani, la presidente dell’assemblea provinciale PD Susan Baraccani, il segretario provinciale Massimo Paradisi, il segretario cittadino dei Giovani Democratici Giacomo Giusti e il responsabile della festa cittadina Stefano Manicardi.

Il programma politico, i cui incontri avranno luogo presso l’Arena Verde dell’area festa, prosegue la giornata successiva, venerdì 12 giugno alle 21, con l’iniziativa “PNRR a Modena. Obiettivo 100%” nella quale interverranno l’assessore regionale Davide Baruffi, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e l’assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Modena Giulio Guerzoni. Sabato 13 giugno alle ore 18.30 si parla di legalità e giustizia con l’iniziativa “Diritto alla verità come bene comune per le vittime e la comunità” nella quale interverranno la senatrice PD Enza Rando, Maurizio Piccinini di Libera dalle Mafie, la vittima della mafia e del terrorismo Margherita Asta e Danaida Delaj, responsabile Giustizia della segreteria cittadina del Partito Democratico.

Domenica 14 giugno alle 19.00 spazio al tema dei Quartieri con l’incontro “Consigli di Quartiere a Modena. Tra cittadinanza attiva e partecipazione politica”, che vedrà come ospiti i presidenti dei consigli di quartiere Simone Bonfante, Giovanni Gobbi, Nino Remigio e Maria Teresa Rubbiani, coordinati dal responsabile Quartieri della segreteria cittadina Carmelo Belardo. A seguire, alle 21 iniziativa dal titolo “Dalle guerre alle bollette. Costruire un’Europa più giusta e indipendente” sui temi energetici con l’europarlamentare Annalisa Corrado, la presidente di AESS Benedetta Brighenti e il consigliere regionale Luca Sabattini, coordinati dal responsabile Ambiente del PD cittadino Alessandro Lima.

Per quanto riguarda gli spettacoli, in programma il concerto-tributo a Fabrizio De Andrè “Finalmente Sceglierai” alle 21 di giovedì 11 giugno e il blues degli “Old Cats” venerdì 12 giugno alla stessa ora presso lo spazio Tendashow. Sabato 13 e domenica 14 giugno spazio al cantautorato italiano con “Quelli del Lunedì” e l’Orchestra Spettacolo “I Giramondo”, entrambi alle 21.

Sul fronte culturale, è in programma il primo incontro della rassegna di presentazione di libri scritti da donne del territorio intitolata “Osare la visibilità” e organizzata dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Modena, che avrà luogo venerdì 12 giugno alle 19 con l’autrice del libro “Ricordati

di ballare” Silvia De Bassa intervistata da Patrizia Belloi, Responsabile della Conferenza delle Donne Democratiche di Modena.