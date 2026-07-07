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Holostem in liquidazione: lo scenario peggiore sempre più reale

Holostem in liquidazione: lo scenario peggiore sempre più reale

La decisione assunta dall'assemblea dei soci superata la scadenza del 30 giugno per l'intervento del ministero

2 minuti di lettura

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, sarebbe dovuto intervenire entro lo scorso 30 giugno per evitare il ripetersi di una nuova liquidazione. L’Assemblea dei Soci ha quindi preso atto della situazione e nella giornata di oggi, martedì 7 luglio, ha deliberato la messa in liquazione della società.

Il Ministero non ha concesso a Fondazione Enea Tech di intervenire con un versamento di liquidità che avrebbe permesso alla biotech modenese di garantire la continuità delle attività aziendali e proseguire nella ricerca di un nuovo socio privato.


Per Filctem CGIL Modena, Filctem CGIL Emilia-Romagna e per la RSU si tratta di una responsabilità politica tanto grave quanto evidente. Il Ministero ha scelto infatti di non difendere un patrimonio industriale, scientifico e occupazionale riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

L’apertura della liquidazione senza un progetto di rilancio e senza risorse immediate significa condannare alla dispersione un patrimonio di competenze costruito in anni di ricerca, formazione e innovazione. Significa perdere ricercatori, tecnici e lavoratori altamente qualificati, competenze che difficilmente potranno essere ricostruite una volta disperse. Significa compromettere la continuità di un’attività che ha dato risposte concrete a pazienti provenienti dall’Italia e dall’Europa.


Holostem non è una semplice impresa in difficoltà.

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È una realtà che produce e sviluppa terapie avanzate per pazienti affetti da malattie rare e gravissime, è un’officina farmaceutica autorizzata da AIFA, dotata di tecnologie all’avanguardia e di professionalità altamente specializzate. È un presidio di ricerca e produzione che opera a livello europeo e che rappresenta un punto di riferimento per la medicina rigenerativa.

Le istituzioni del territorio, insieme alla comunità scientifica e ai professionisti che collaborano con Holostem, hanno più volte riconosciuto il valore strategico dell’azienda. La Regione Emilia- Romagna e il Comune di Modena hanno dato la loro massima disponibilità e supporto per cercare di salvare l’azienda. Nonostante questo, Holostem è oggi, ancora una volta, in liquidazione, condizione che mette fortemente a rischio la salvaguardia di ciò che è stato costruito e conquistato a livello nazionale e internazionale.


A seguito della comunicazione di messa in liquidazione della società, Filctem CGIL e la RSU chiedono con urgenza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di garantire le risorse economiche per l’esecuzione delle attività necessarie alla continuità dell’Officina e l’impegno formale a definire un piano di rilancio aziendale per salvaguardare l’occupazione, le competenze e il futuro di Holostem.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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