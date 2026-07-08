Sicurezza a Modena, il prefetto insiste: 'Episodi isolati, io non posso interagire sulla paura, il centro è agibile'

'Stamattina si è riunito il Comitato per l'ordine di sicurezza pubblica per verificare se, al ricorrere della stagione estiva, si potessero preordinare dei servizi maggiormente legati alle esigenze della stagione e di Modena. In questo senso si è preso spunto dal lavoro pregevole svolto su via Gallucci, che può diventare un buon test e anche una bella esperienza, una best practice. Sono stati verificati i servizi che in questo mese sono stati attivati e quindi si è deciso di alleggerire la presenza delle forze dell'ordine e soprattutto destinarla in quelle aree che maggiormente lo richiedono'. Così il prefetto di Modena Fabrizia Triolo al termine dell'incontro di stamattina preannunciato dalle dichiarazione di ieri ( qui ).

'Quali sono queste aree? Sicuramente l'asse di via Emilia e tutte quelle aree che vanno da Sant'Agostino a Piazza Roma che saranno teatro di eventi importanti anche internazionali della città'.E il prefetto si è ance soffermata sui risultati ottenuti dall'introduzione a novembre delle zone rosse.'Sono state controllate 10.600 persone, di cui 6.000 stranieri, con l'emissione di 170 provvedimenti di allontanamento e l'espulsione nei confronti di 89 cittadini stranieri irregolari, di cui 36 con accompagnamento alla frontiera e 53 trasferiti a Cpr - ha detto il prefetto -.Se questi sono i numeri, quello che mi piace precisare è che gli ultimi eventi accaduti in città si denunciano non per fattori relativi alla criminalità o alla micro criminalità, ma sono semplicemente, anche se è brutto precisarlo in questo termine, effetti di situazioni scomposte di giovani, residenti di seconda generazione, che danno luogo a questi episodi che comunque permangono isolati e a mio avviso non meritevoli di un'evidenziazione, di un'enfatizzazione più di quello che rappresentano in sè'.

'Questa è una città di 178.000 abitanti e in una comunità importante come quella di Modena, purtroppo possono accadere fatti simili. Certo, ci sono ragazzine che hanno un problema uscire di sera in centro e questo attiene al fenomeno delle paure. Io posso rispondere dei servizi come vengono fatti e soprattutto quelli che possono essere gli esiti, se c'è qualche cosa sulla quale devo ancora ragionare invito chiunque abbia delle proposte a farle, però sulla paura io non posso interagire. Quello che posso dire è che con serenità dobbiamo mantenere le nostre agibilità probabilmente con qualche atteggiamento di prudenza e di accortezza personale, ma quello che succederebbe in tutti i luoghi del mondo'.

'Semplicemente la rimodulazione dei servizi guarda con maggiore attenzione alle aree che possono essere maggiormente esposte per la stagione che verrà.Quello che vi posso dire è che un grosso lavoro lo faremo a fine agosto perché ci sarà da rimodulare la zona rossa, ci sarà da ripensare i servizi per le scuole, ci sarà da rivedere una serie di assetti che a mio avviso non stanno andando affatto male' - ha chiuso il prefetto.