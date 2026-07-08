Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, furto nella notte in un garage: arrestato 36enne

Modena, furto nella notte in un garage: arrestato 36enne

Si stava allontanando a piedi verso il cavalcavia Mazzoni, dopo aver rubato due biciclette

1 minuto di lettura

Intorno alle 2.30 di questa notte, la Squadra Volante è intervenuta in viale Gramsci a Modena. Una donna, svegliatasi a causa di forti rumori provenienti dalla strada, si era accorta che un uomo si era introdotto all’interno del cortile condominiale e si stava allontanando a piedi verso il cavalcavia Mazzoni, dopo aver rubato dal suo garage due biciclette.

La pattuglia, perlustrando la zona, ha individuato e fermato il 36enne, corrispondente alla descrizione fornita dalla donna, in sella a una bicicletta mentre stava percorrendo strada Attiraglio.

La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria. Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

La Divisione Anticrimine ha vagliato la posizione amministrativa del 36enne, ritenendolo ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e valutando che non ha alcun interesse a permanere nel comune di Modena. Il Questore Lucio Pennella ha pertanto emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di quattro anni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza a Modena, il prefetto insiste: 'Episodi isolati, io non posso interagire sulla paura, il centro è agibile'

Sicurezza a Modena, il prefetto insiste: 'Episodi isolati, io non posso interagire sulla paura, il centro è agibile'

Festa provinciale dell'Unità di Modena, ancora nell'area accanto al PalaPanini

Festa provinciale dell'Unità di Modena, ancora nell'area accanto al PalaPanini

Faib Modena: 'Con lo stop agli sconti il gasolio italiano torna il più caro d'Europa'

Faib Modena: 'Con lo stop agli sconti il gasolio italiano torna il più caro d'Europa'

Modena, alloggi in affitto a canone concordato per operatori sanitari e per personale Seta

Modena, alloggi in affitto a canone concordato per operatori sanitari e per personale Seta

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Il prefetto Fabrizia Triolo: 'Modena non è una realtà nella quale c'è una emergenza sicurezza'

Il prefetto Fabrizia Triolo: 'Modena non è una realtà nella quale c'è una emergenza sicurezza'

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Bologna, maxi sequestro di droga liquida africana: fermati due nigeriani

Bologna, maxi sequestro di droga liquida africana: fermati due nigeriani

Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne

Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne

Maranello, perseguita la ex: arrestato un 30enne

Maranello, perseguita la ex: arrestato un 30enne