Modena, furto nella notte in un garage: arrestato 36enne

Intorno alle 2.30 di questa notte, la Squadra Volante è intervenuta in viale Gramsci a Modena. Una donna, svegliatasi a causa di forti rumori provenienti dalla strada, si era accorta che un uomo si era introdotto all’interno del cortile condominiale e si stava allontanando a piedi verso il cavalcavia Mazzoni, dopo aver rubato dal suo garage due biciclette.

La pattuglia, perlustrando la zona, ha individuato e fermato il 36enne, corrispondente alla descrizione fornita dalla donna, in sella a una bicicletta mentre stava percorrendo strada Attiraglio.

La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria. Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

La Divisione Anticrimine ha vagliato la posizione amministrativa del 36enne, ritenendolo ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e valutando che non ha alcun interesse a permanere nel comune di Modena. Il Questore Lucio Pennella ha pertanto emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di quattro anni.