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Rogo a Fiumalbo: abitazione distrutta dalle fiamme

Rogo a Fiumalbo: abitazione distrutta dalle fiamme

Malgrado il tempestivo intervento delle squadre di soccorso intervenute, il rogo ha avvolto completamente l'edificio. Al momento non si registrano feriti

1 minuto di lettura

Dalle 7 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono impegnati a Fiumalbo, in località La Spianata, per un incendio che ha interessato un’abitazione all'interno di un borghetto di montagna.

Le fiamme hanno avvolto la struttura residenziale, situata nelle immediate adiacenze di una stalla. Si sta lavorando per cercare di circoscrivere l'incendio, malgrado il tempestivo intervento delle squadre di soccorso intervenute, il rogo ha avvolto completamente l'edificio. Al momento non si registrano feriti o intossicati.

Le attività di spegnimento e bonifica dell'area sono tuttora in corso.

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