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Sicurezza Terre di Castelli, il Sulpl: 'Servono più agenti e il taser per la Polizia Locale'

Sicurezza Terre di Castelli, il Sulpl: 'Servono più agenti e il taser per la Polizia Locale'

'I cittadini chiedono maggiore presenza, controlli più capillari e tempestività negli interventi: tutto questo può essere garantito solo con nuove assunzioni'

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'La sicurezza delle comunità locali passa inevitabilmente attraverso il rafforzamento della Polizia Locale, presidio fondamentale di legalità, prossimità e tutela del territorio. Il Sulpl, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, ritiene non più rinviabile un serio investimento sull’organico della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. Negli ultimi anni le competenze attribuite alla Polizia Locale sono cresciute in maniera significativa: sicurezza urbana, controllo del territorio, polizia stradale, interventi in materia di degrado, supporto nelle emergenze, tutela dei cittadini e collaborazione costante con le altre Forze di Polizia'. Così in una nota il sindacato della Polizia locale.

'A fronte di queste responsabilità sempre più ampie, gli organici risultano però insufficienti rispetto alle reali necessità operative del territorio. I cittadini chiedono maggiore presenza, controlli più capillari e tempestività negli interventi: tutto questo può essere garantito soltanto attraverso nuove assunzioni e un concreto potenziamento del personale, indispensabile per assicurare servizi efficienti, sicurezza urbana e condizioni di lavoro sostenibili per gli operatori. La Polizia locale rappresenta infatti il primo presidio istituzionale vicino ai Cittadini: donne e uomini che ogni giorno operano sulle strade, nei quartieri e nei centri abitati, spesso affrontando situazioni di tensione e di potenziale pericolo - continua il Sulpl -.

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Anche per questo motivo, la nostra organizzazione sindacale, ritiene importante l’adozione del taser anche per la Polizia Locale, quale strumento di autodifesa e soprattutto di deterrenza. Il taser, già utilizzato da numerose Forze di Polizia in Italia e all’estero e da alcuni comandi della Locale, ricordiamo in Emilia Romagna Ferrara, San Giovanni in Persiceto, Piacenza, costituisce uno strumento efficace per gestire situazioni critiche riducendo il rischio di colluttazioni fisiche, aggressioni e conseguenze ben più gravi sia per gli operatori sia per i soggetti coinvolti. La sola presenza del dispositivo rappresenta spesso un forte elemento deterrente, capace di prevenire escalation di violenza e garantire interventi più sicuri: dotare la Polizia Locale di strumenti adeguati significa tutelare non soltanto gli operatori, ma soprattutto i cittadini.

Sicurezza, prevenzione e capacità di intervento devono andare di pari passo con formazione, professionalità e investimenti concreti. Il Sulpl continuerà pertanto a sostenere con determinazione la necessità di incrementare gli organici della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, valorizzandone il ruolo, garantire dotazioni e strumenti adeguati, compreso il taser. La sicurezza urbana non può essere affrontata con risorse insufficienti: servono scelte concrete, investimenti e attenzione verso chi ogni giorno opera al servizio dei cittadini' - chiude il sindacato.

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