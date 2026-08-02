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Muore a 20 anni in un incidente in moto, il sindaco di Castelfranco: 'Sensibilizziamo su educazione stradale'

Muore a 20 anni in un incidente in moto, il sindaco di Castelfranco: 'Sensibilizziamo su educazione stradale'

'In autunno lanceremo altri due progetti innovativi. Sono convinto che sia necessario educare, sensibilizzare chiunque si metta alla guida di qualsiasi mezzo'

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'Una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità. Mi stringo alla famiglia del giovane e porgo, a nome di tutti, sinceri sentimenti di cordoglio. Quando avvengono tragedie come quella che ha coinvolto il giovane Giuseppe Farina mi rendo sempre più conto dell’importanza delle attività, rivolte a giovani e a tutte le fasce di età, che abbiamo sul nostro territorio in sinergia con la polizia locale'. A dirlo sui social è il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano dopo la morte a 20 anni del castelfranchese Giuseppe Farina in un incidente in moto a Crevalcore.

'Si tratta di attività che sensibilizzano all’educazione stradale. In autunno lanceremo altri due progetti innovativi in questo senso. Sono sempre più convinto che sia necessario educare, sensibilizzare chiunque si metta alla guida di un qualsiasi mezzo, che sia una bici, una moto, un’auto o un furgone, per la tutela di sé stessi, e di tutti coloro che sono in strada' - chiude il sindaco.

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