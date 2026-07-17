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Castelfranco: Auto contro un platano, 38enne gravemente ferita in via Muzza Corona

Castelfranco: Auto contro un platano, 38enne gravemente ferita in via Muzza Corona

La donna, residente nelle Terre di Castelli, è stata trasferita in elisoccorso al Maggiore di Bologna

1 minuto di lettura

Un violento incidente ha sconvolto il tardo pomeriggio in località Casale California, lungo via Muzza Corona, dove una 38enne è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto è finita contro un platano a bordo strada.
Secondo le prime ricostruzioni, la donna, al volante della sua Ford Focus, avrebbe perso il controllo del mezzo intorno. L’impatto con l’albero è stato devastante.
I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, stabilizzando la 38enne che presentava traumi seri. Vista la gravità della situazione, è stato attivato l’elisoccorso da Bologna, che ha trasportato la donna all’ospedale Maggiore in codice di massima urgenza, sebbene cosciente al momento del trasferimento.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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