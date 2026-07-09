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Due incidenti in poche ore: donna di 70 anni muore in ospedale

Due incidenti in poche ore: donna di 70 anni muore in ospedale

Nel pomeriggio, a Fossoli di Carpi e a Sassuolo

2 minuti di lettura

Una donna di 70 anni è morta dopo il ricovero all’Ospedale Maggiore in seguito al grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Strada Statale Romana Nord – SP413, nella frazione di Fossoli di Carpi. La sua auto si è scontrata con un camion, in una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, e l’impatto l’ha lasciata incastrata tra le lamiere. I vigili del fuoco del comando di Modena hanno lavorato a lungo per liberarla, mentre sul posto arrivavano due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Trasportata d’urgenza al Maggiore in codice 3, le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi dei sanitari, la donna non ce l’ha fatta. Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 72 anni, anch’egli valutato in codice 3 e trasferito a Baggiovara per le cure del caso.

Poche ore dopo, un altro grave schianto ha coinvolto una 65enne in via Radici in Monte, nel centro di Sassuolo. Anche in questo caso l’incidente ha visto coinvolti un’auto e un camion, con la donna rimasta incastrata nell’abitacolo. L’intervento congiunto della polizia locale, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 ha permesso di estrarla e stabilizzarla prima del trasporto in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, dove è stata ricoverata in codice 3. Le sue condizioni restano serie, ma al momento non si registrano ulteriori aggravamenti.
Due episodi ravvicinati che riportano l’attenzione sulla fragilità della sicurezza stradale e sulla necessità di interventi strutturali e culturali per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali nella provincia di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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