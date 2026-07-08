Manda in frantumi vetrata della stazione dei treni di Modena: denunciato 47enne straniero ubriaco

Nella prima serata di martedì, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Modena, un quarantasette di origini straniere, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire pesantemente i passanti presenti in zona. La condotta dell'uomo è degenerata rapidamente quando, in preda ai fumi dell'alcol, ha scagliato la propria foga contro le infrastrutture della stazione, mandando in frantumi una delle grandi vetrate perimetrali. I carabinieri sono giunti immediatamente sul posto insieme al personale della Polizia Locale e ai sanitari del 118. Dopo aver garantito le prime cure mediche all'uomo, i militari lo hanno condotto presso gli uffici del Comando per gli accertamenti di rito. L'uomo deve rispondere del reato di danneggiamento aggravato, in quanto commesso su beni destinati a pubblico servizio, oltre a subire la sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.