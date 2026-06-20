Gravissimo incidente in A1 tra un camion e un camper: feriti mamma e figlio neonato

Nelle prime ore di oggi, intorno alle 4:45, si è verificato un gravissimo incidente in A1, in direzione nord, a Modena all'altezza del chilometro 160. Il sinistro ha visto coinvolti un mezzo pesante e un camper. Data la complessità dello scenario, sul posto sono confluite tempestivamente la squadra del Distaccamento di Vignola e la squadra della Sede Centrale di Modena, tramite due Auto-Pompe Serbatoio.

Il bilancio complessivo è di sei persone ferite. Tra i coinvolti si registrano anche una madre e il suo bambino neonato, affidati alle cure del personale sanitario.

Per consentire le delicate operazioni di soccorso e permettere l'atterraggio in sicurezza dell'elisoccorso del 118, il tratto autostradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per alcuni minuti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.

