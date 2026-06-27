Auto si ribalta in A14, muore mamma 24enne, gravissimo il figlio di 6 mesi

È una 24enne di origine egiziana, residente a Reggio Emilia, la giovane mamma che ha perso la vita in un incidente avvenuto verso le 6 nel nodo autostradale di Bologna, al km 1 dell’A14, nel tratto tra Borgo Panigale e il bivio con l’A1.





Dopo una sbandata improvvisa, il minivan su cui viaggiava con la famiglia si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. Tra le ipotesi, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.

Insieme alla 24enne, deceduta sul colpo, c'era il figlio di sei mesi che pare fosse in braccio alla mamma ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo nella scarpata dopo un volo di circa tre metri. Soccorso dal 118, il bimbo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore.





Tra gli altri quattro passeggeri, due bambini di 10 e 12 anni hanno riportato ferite di media gravità, due uomini di 48 e 55 anni sono in condizioni più critiche. Sul posto sono intervenuti Bologna Soccorso e polizia stradale, impegnata anche negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica precisa dell'incidente.