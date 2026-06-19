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Schianto all’alba in A22: conducente illeso nonostante l’impatto con un mezzo pesante

Schianto all’alba in A22: conducente illeso nonostante l’impatto con un mezzo pesante

L’auto finisce contro un camion poco prima dell’uscita di Campogalliano: traffico rallentato, intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Polstrada

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È uscito illeso, nonostante la scena che i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti faceva pensare a conseguenze peggiori, il conducente dell’autovettura coinvolta nel violento scontro avvenuto questa mattina alle 6.15 lungo l’autostrada A22 del Brennero, in direzione sud, nel tratto che precede lo svincolo di Campogalliano.
L'incidente ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. La squadra del Distaccamento di Carpi è intervenuta tempestivamente, mettendo in sicurezza i veicoli e l’area dello scontro per evitare rischi di incendio o dispersioni pericolose.
Il conducente dell’auto, nonostante la dinamica e la forza dell’impatto, è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo, risultando illeso dopo le verifiche dei sanitari del 118.
Sul posto anche la Polizia Autostradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità: nel tratto interessato si registrano rallentamenti.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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