Schianto all’alba in A22: conducente illeso nonostante l’impatto con un mezzo pesante

È uscito illeso, nonostante la scena che i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti faceva pensare a conseguenze peggiori, il conducente dell’autovettura coinvolta nel violento scontro avvenuto questa mattina alle 6.15 lungo l’autostrada A22 del Brennero, in direzione sud, nel tratto che precede lo svincolo di Campogalliano.

L'incidente ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. La squadra del Distaccamento di Carpi è intervenuta tempestivamente, mettendo in sicurezza i veicoli e l’area dello scontro per evitare rischi di incendio o dispersioni pericolose.

Il conducente dell’auto, nonostante la dinamica e la forza dell’impatto, è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo, risultando illeso dopo le verifiche dei sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia Autostradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità: nel tratto interessato si registrano rallentamenti.

