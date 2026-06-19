È uscito illeso, nonostante la scena che i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti faceva pensare a conseguenze peggiori, il conducente dell’autovettura coinvolta nel violento scontro avvenuto questa mattina alle 6.15 lungo l’autostrada A22 del Brennero, in direzione sud, nel tratto che precede lo svincolo di Campogalliano.
L'incidente ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. La squadra del Distaccamento di Carpi è intervenuta tempestivamente, mettendo in sicurezza i veicoli e l’area dello scontro per evitare rischi di incendio o dispersioni pericolose.
Il conducente dell’auto, nonostante la dinamica e la forza dell’impatto, è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo, risultando illeso dopo le verifiche dei sanitari del 118.
Sul posto anche la Polizia Autostradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità: nel tratto interessato si registrano rallentamenti.
Schianto all’alba in A22: conducente illeso nonostante l’impatto con un mezzo pesante
L’auto finisce contro un camion poco prima dell’uscita di Campogalliano: traffico rallentato, intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Polstrada
È uscito illeso, nonostante la scena che i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti faceva pensare a conseguenze peggiori, il conducente dell’autovettura coinvolta nel violento scontro avvenuto questa mattina alle 6.15 lungo l’autostrada A22 del Brennero, in direzione sud, nel tratto che precede lo svincolo di Campogalliano.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale
Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino
Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni
Modena, zona Costellazioni: arrestato spacciatore tunisinoArticoli Recenti
Fuochi d'artificio di fianco al carcere, campo a fuoco, case a rischio
Tragedia a Reggio Emilia, undicenne in bici travolto e ucciso da un camion dei rifiuti
Modena, fermato in auto per un controllo, minaccia e colpisce gli agenti: arrestato 29enne
Autocisterna in fiamme al casello di Riccione, colonna di fumo visibile da chilometri