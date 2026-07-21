Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Castelfranco Emilia, Vaccari e Guerra (Pd): 'Dal Ministro nessuna risposta nel merito'

Sicurezza a Castelfranco Emilia, Vaccari e Guerra (Pd): 'Dal Ministro nessuna risposta nel merito'

'Un Comune non può farsi carico autonomamente della costruzione di una caserma senza un preciso quadro di responsabilità, accordi formali con il Ministero'

2 minuti di lettura

'La risposta fornita dal Ministro dell'Interno alla nostra interrogazione parlamentare relativa agli episodi di furti e danneggiamenti nei confronti di numerosi esercizi commerciali avvenuti a inizio maggio a Castelfranco Emilia, evita sostanzialmente di affrontare il nodo della questione, e propone una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nell'iter amministrativo sviluppatosi in questi anni'. Lo dichiarano i deputati modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, commentando la risposta del Governo.

 

'Il Ministero tenta di attribuire al Comune una responsabilità che, in realtà, appartiene allo Stato. È una ricostruzione francamente inverosimile. L'Amministrazione comunale non si è mai sottratta alle proprie responsabilità; al contrario, ha fatto molto più di quanto fosse tenuta a fare, mettendosi a disposizione per favorire la realizzazione di una nuova caserma e dimostrando in ogni fase piena collaborazione istituzionale. I fatti sono documentati: già dal 2019 il Comune ha promosso interlocuzioni con il Ministero dell'Interno e con l'Arma dei Carabinieri, ha predisposto proposte, prodotto documentazione tecnica e amministrativa, partecipato a incontri istituzionali e manifestato concretamente la disponibilità a contribuire alla realizzazione dell'opera. Un impegno costante che non può essere cancellato con una ricostruzione sommaria'.

 

'È altrettanto evidente che un Comune non possa farsi carico autonomamente della costruzione di una caserma senza un preciso quadro di responsabilità, accordi formali con il Ministero e le necessarie garanzie sul futuro presidio dello Stato.

Spazio ADV dedicata a novisad
Pretendere il contrario significa ignorare principi elementari di correttezza amministrativa e di sana gestione delle risorse pubbliche. Dal Ministro ci saremmo aspettati una risposta diversa: non un tentativo di spostare il problema sul Comune, ma l'assunzione di una responsabilità che è innanzitutto dello Stato. La sicurezza dei cittadini è una funzione statale e il potenziamento di un presidio strategico come quello di Castelfranco Emilia richiede decisioni, investimenti e impegni chiari da parte del Governo. Peraltro, la costruzione della caserma rafforzerebbe il territorio orientale della nostra provincia, e complessivamente la provincia tutta, con un maggior presidio dei carabinieri'.

 

'Continueremo a sollecitare il Ministero affinché venga finalmente definito un percorso concreto per la realizzazione della nuova caserma. Il territorio attende da anni risposte certe e non ricostruzioni che rischiano soltanto di alimentare equivoci, mentre il Comune ha dimostrato, con i fatti, di aver sempre collaborato lealmente nel tentativo di favorire la realizzazione dell'intervento'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco: auto contro un platano, 38enne gravemente ferita in via Muzza Corona

Castelfranco: auto contro un platano, 38enne gravemente ferita in via Muzza Corona

Castelfranco, Boni: 'Rifiuti abbandonati e fototrappole: bene i controlli, ma perché solo adesso?'

Castelfranco, Boni: 'Rifiuti abbandonati e fototrappole: bene i controlli, ma perché solo adesso?'

Duplice femminicidio nel Modenese, confermato l'ergastolo per Salvatore Montefusco

Duplice femminicidio nel Modenese, confermato l'ergastolo per Salvatore Montefusco

Rubano auto, provocano incidente e fuggono nei campi: caccia a quattro giovani stranieri

Rubano auto, provocano incidente e fuggono nei campi: caccia a quattro giovani stranieri

Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Virtus Castelfranco: ‘Ripartiamo arrabbiati. Obiettivo playoff, ma spero nel girone bolognese’

Virtus Castelfranco: ‘Ripartiamo arrabbiati. Obiettivo playoff, ma spero nel girone bolognese’

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Articoli Recenti Formigine, anche la Cra Opera Pia Castiglioni passa al privato. La Cgil attacca

Formigine, anche la Cra Opera Pia Castiglioni passa al privato. La Cgil attacca

Morto in un frontale a Bomporto, giovedì i funerali di Felice Acquaviva

Morto in un frontale a Bomporto, giovedì i funerali di Felice Acquaviva

Tenta di entrare al Famila di Mirandola: bloccato dai Carabinieri

Tenta di entrare al Famila di Mirandola: bloccato dai Carabinieri

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti