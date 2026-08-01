Tragedia a Crevalcore, esce di strada con la moto: 20enne di Castelfranco Emilia perde la vita

Incidente mortale verso le 22 di ieri a Crevalcore: un ragazzo di appena 20 anni è morto in seguito a un'uscita di strada con la moto. La vittima è Giuseppe Farina, nato a Carpi e residente a Castelfranco Emilia.

Giuseppe Farina era in sella a una moto Yamaha YZF R3 quando, all'altezza di una rotatoria lungo la Provinciale 84 'Circonvallazione di Crevalcore', all'incrocio con via Lunga Sottobosco, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

L'incidente non risulta avere coinvolto altri veicoli e, all'arrivo dei soccorritori del 118, per il giovane motociclista non c'era già più nulla da fare. A quanto si apprende, il giovane era diretto a una festa dove lo aspettavano alcuni amici che, non vedendolo arrivare, hanno percorso la strada a ritroso fino alla scoperta dell'incidente. Sul posto, per i rilievi, la viabilità e per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, di Sala Bolognese e di Crevalcore.

