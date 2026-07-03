Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

La Polizia locale di Modena e quella delle Terre di Castelli accorrono in aiuto dei colleghi del Comando del Frignano mettendo a loro disposizione per tutta l’estate due autovetture di servizio dal proprio parco mezzi. La decisione è stata presa a seguito del violento nubifragio avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 giugno che ha causato l'allagamento dei locali dove erano parcheggiati i veicoli di servizio della Polizia locale del Frignano, sommergendoli.

I Comandi della Polizia locale di Modena e delle Terre di Castelli hanno deciso di mettere a disposizione un'autovettura ognuno per contribuire a garantire la continuità dell'attività operativa dei colleghi del comune montano in un momento particolarmente intenso come quello estivo.

Le auto sono state consegnate questa settimana e resteranno a disposizione del Comando del Frignano fino al termine del mese di agosto. Il Corpo Unico del Frignano ha ringraziato i rispettivi Comandi e le Amministrazioni comunali per la propria disponibilità a far fronte ad un momento di difficoltà.