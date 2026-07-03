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Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

Per contribuire a garantire la continuità dell'attività operativa dei colleghi del comune montano in un momento particolarmente intenso come quello estivo

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La Polizia locale di Modena e quella delle Terre di Castelli accorrono in aiuto dei colleghi del Comando del Frignano mettendo a loro disposizione per tutta l’estate due autovetture di servizio dal proprio parco mezzi. La decisione è stata presa a seguito del violento nubifragio avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 giugno che ha causato l'allagamento dei locali dove erano parcheggiati i veicoli di servizio della Polizia locale del Frignano, sommergendoli.

I Comandi della Polizia locale di Modena e delle Terre di Castelli hanno deciso di mettere a disposizione un'autovettura ognuno per contribuire a garantire la continuità dell'attività operativa dei colleghi del comune montano in un momento particolarmente intenso come quello estivo.

Le auto sono state consegnate questa settimana e resteranno a disposizione del Comando del Frignano fino al termine del mese di agosto. Il Corpo Unico del Frignano ha ringraziato i rispettivi Comandi e le Amministrazioni comunali per la propria disponibilità a far fronte ad un momento di difficoltà.

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