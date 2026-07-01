Modena, si moltiplicano i blackout, Hera: 'In estate aumento fisiologico delle interruzioni'

Si moltiplicano le segnalazioni di blackout a Modena, in particolare nella zona di via San Faustino e via Luosi.
'Generalmente l’estate può portare un aumento fisiologico delle interruzioni del servizio elettrico, dovute principalmente al terreno più secco e alle temperature elevate che possono influire negativamente sulle linee e sui componenti, come i giunti; inoltre, i fenomeni atmosferici intensi, sempre più frequenti in questa stagione, possono causare guasti e disservizi. Anche sul territorio modenese in questi giorni si sono verificate interruzioni del servizio, che hanno riguardato diverse zone e che hanno impegnato i tecnici che operano nel Centro Operativo di Inrete Distribuzione Energia, situato nella sede di via Razzaboni a Modena, e delle squadre del servizio di pronto intervento - fa sapere Hera -. Il Centro Operativo modenese rappresenta il cuore tecnologico del sistema di distribuzione elettrica del Gruppo Hera e copre un ampio territorio dell’Emilia-Romagna. Si tratta di un’infrastruttura strategica in grado di monitorare e gestire in tempo reale oltre 10mila chilometri di rete che attraversano 24 comuni nelle province di Modena, Bologna e Ravenna. Per far fronte alle criticità dovute al periodo estivo, il Centro Operativo si avvale di tecnologie avanzate che consentono una gestione efficace dei flussi di energia.
'Parallelamente alla gestione operativa, Inrete è impegnata in un programma di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Nel territorio modenese sono già stati completati e sono tuttora in corso interventi ad alto contenuto tecnologico che mirano ad accompagnare la transizione energetica e a garantire un servizio sempre più adeguato alle esigenze di cittadini e imprese, sia in pianura, sia in Appennino e per rendere la rete sempre più resiliente, efficiente e sicura anche alla luce dei cambiamenti climatici e della crescente intensità degli eventi atmosferici'.
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