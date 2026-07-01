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Modena, si moltiplicano i blackout, Hera: 'In estate aumento fisiologico delle interruzioni'

Modena, si moltiplicano i blackout, Hera: 'In estate aumento fisiologico delle interruzioni'

Al lavoro i tecnici che operano nel Centro Operativo di Inrete Distribuzione Energia, situato nella sede di via Razzaboni a Modena

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Si moltiplicano le segnalazioni di blackout a Modena, in particolare nella zona di via San Faustino e via Luosi.

'Generalmente l’estate può portare un aumento fisiologico delle interruzioni del servizio elettrico, dovute principalmente al terreno più secco e alle temperature elevate che possono influire negativamente sulle linee e sui componenti, come i giunti; inoltre, i fenomeni atmosferici intensi, sempre più frequenti in questa stagione, possono causare guasti e disservizi. Anche sul territorio modenese in questi giorni si sono verificate interruzioni del servizio, che hanno riguardato diverse zone e che hanno impegnato i tecnici che operano nel Centro Operativo di Inrete Distribuzione Energia, situato nella sede di via Razzaboni a Modena, e delle squadre del servizio di pronto intervento - fa sapere Hera -. Il Centro Operativo modenese rappresenta il cuore tecnologico del sistema di distribuzione elettrica del Gruppo Hera e copre un ampio territorio dell’Emilia-Romagna. Si tratta di un’infrastruttura strategica in grado di monitorare e gestire in tempo reale oltre 10mila chilometri di rete che attraversano 24 comuni nelle province di Modena, Bologna e Ravenna. Per far fronte alle criticità dovute al periodo estivo, il Centro Operativo si avvale di tecnologie avanzate che consentono una gestione efficace dei flussi di energia.

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Nel polo è attiva anche la Postazione di Assistenza Operativa di Esercizio, che entra in funzione nei casi più critici. Da qui viene gestito il flusso informativo verso Prefettura, Protezione civile e sindaci dei territori coinvolti, garantendo un aggiornamento costante sull’evoluzione delle situazioni di emergenza. Quando necessario, l’assetto della rete può essere modificato dal centro di telecontrollo per distribuire in maniera ottimale i flussi di energia, assicurando così continuità ed efficienza del servizio'.

'Parallelamente alla gestione operativa, Inrete è impegnata in un programma di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Nel territorio modenese sono già stati completati e sono tuttora in corso interventi ad alto contenuto tecnologico che mirano ad accompagnare la transizione energetica e a garantire un servizio sempre più adeguato alle esigenze di cittadini e imprese, sia in pianura, sia in Appennino e per rendere la rete sempre più resiliente, efficiente e sicura anche alla luce dei cambiamenti climatici e della crescente intensità degli eventi atmosferici'.

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