Auser, una targa in memoria di Michele Andreana

Oltre alla presidente Auser Modena Manuela Gozzi e al sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sono intervenuti il Portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Modena Ruggero Cavani, la presidente di Auser Emilia Romagna Anna Salfi e la laureanda Filomena Di Furia del Crid (Centro di Ricerca Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità) di Unimore, che ha presentato la propria tesi di ricerca sui temi dei diritti, delle condizioni e dei bisogni degli anziani, redatta anche grazie a una convenzione sottoscritta tra Auser e l’Università per volontà di Andreana, scomparso il 1 luglio 2025 a 73 anni.
'Michele, che conoscevo benissimo, non avrebbe mai avuto delle commemorazioni rituali, ma ci avrebbe sempre richiamato al dovere della riflessione e dell'approfondimento che era la sua caratteristica - ha detto Mezzetti -. Era una persona tenace nella difesa delle sue idee, ma sempre disponibile al dialogo, sempre pronto ad approfondire e studiare, caratteristica che oggi è sempre più rara'.
Da sinistra Manuela Gozzi, Chiara Andreana figlia di Michele, Mezzetti e Ruggero Cavani