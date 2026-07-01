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Auser, una targa in memoria di Michele Andreana

Auser, una targa in memoria di Michele Andreana

La commemorazione ha avuto luogo nella sede modenese dell’associazione in occasione del primo anniversario della scomparsa

2 minuti di lettura
Auser Modena ha intitolato l'ufficio di presidenza a Michele Andreana, apponendo una targa commemorativa. La cerimonia si è svolta oggi, in occasione del primo anniversario della scomparsa, presso la sede Auser di Modena.
Oltre alla presidente Auser Modena Manuela Gozzi e al sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sono intervenuti il Portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Modena Ruggero Cavani, la presidente di Auser Emilia Romagna Anna Salfi e la laureanda Filomena Di Furia del Crid (Centro di Ricerca Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità) di Unimore, che ha presentato la propria tesi di ricerca sui temi dei diritti, delle condizioni e dei bisogni degli anziani, redatta anche grazie a una convenzione sottoscritta tra Auser e l’Università per volontà di Andreana, scomparso il 1 luglio 2025 a 73 anni.
'Michele, che conoscevo benissimo, non avrebbe mai avuto delle commemorazioni rituali, ma ci avrebbe sempre richiamato al dovere della riflessione e dell'approfondimento che era la sua caratteristica - ha detto Mezzetti -. Era una persona tenace nella difesa delle sue idee, ma sempre disponibile al dialogo, sempre pronto ad approfondire e studiare, caratteristica che oggi è sempre più rara'.
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Manuela Gozzi ha ricordato che 'Michele, agendo con la sua capacità politica, ha impostato l’attuale modello organizzativo di Auser Modena traghettando l’associazione attraverso gli anni della pandemia e della complicata riforma del terzo settore. Ha aperto collaborazioni con altre associazioni e enti. Grazie a questa impostazione, abbiamo sottoscritto una convenzione con il Crid di Unimore e stiamo collaborando con lo Spi e la Cgil per avere momenti nei quali le tesi dei dottorandi sui temi della terza età diventano occasione di socializzazione'.
Da sinistra Manuela Gozzi, Chiara Andreana figlia di Michele, Mezzetti e Ruggero Cavani
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