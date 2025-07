Modena, politica in lutto: è morto a 73 anni Michele Andreana

Lutto nella politica modenese. E' morto all'età di 73 anni Michele Andreana. 'Ci è giunta oggi la notizia della scomparsa di Michele Andreana, già sindacalista Cgil e consigliere comunale e capogruppo dei Democratici di Sinistra durante il primo mandato da sindaco di Giorgio Pighi e consigliere del Partito Democratico fino al 2014' - ha dichiarato Diego Lenzini, segretario cittadino e capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale.'Di Michele ricorderemo l’impegno profuso costantemente e fino all’ultimo al servizio della nostra comunità - prosegue Lenzini - mettendo al centro i diritti dei lavoratori e la difesa del welfare e del grande valore che rappresenta il volontariato per la nostra città, come dimostrato dalle sue esperienze come dirigente politico e sindacale e come presidente di Auser e del Forum Provinciale del Terzo Settore, nonché della Farmacie Comunali della nostra città, tra gli incarichi che ha ricoperto durante la sua vita'.'Come coordinamento del Partito Democratico cittadino vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Michele e a tutti i suoi cari, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze'.'Esprimiamo le più sincere condoglianze, nostre e di tutta la comunità politica modenese, ai familiari di Michele Adreana, per la triste notizia della sua scomparsa':così il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico Stefano Reggianini e i parlamentari modenesi Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando.'Ho appreso con grande tristezza della scomparsa di Michele Andreana. Dall'impegno nel partito a quello nelle istituzioni, dal sindacato alle Farmacie comunali ed al Terzo settore, si è sempre dedicato con generosità a Modena e al territorio modenese - afferma Gian Carlo Muzzarelli -. Siamo tante e tanti oggi a ringraziarlo per una vita vissuta a difesa della comunità. Un abbraccio ai suoi famigliari'.'Piango la scomparsa di Michele Andreana. La sua è stata una vita ricchissima nell'impegno per gli altri: sindacalista, politico e consigliere comunale, presidente delle Farmacie Comunali, figura di riferimento del volontariato e del terzo settore avendo guidato sia l'Auser provinciale che il Forum. Un uomo del sud che a Modena ha trovato la sua casa e, attraverso il suo lavoro di operaio metalmeccanico, ha progressivamente ricoperto ruoli che gli hanno permesso di dare tanto a questa città - afferma il sindaco Mezzetti -. Una persona di grande umanità che mancherà a tanti. Le mie condoglianze ai suoi famigliari e a chi gli ha voluto bene'.