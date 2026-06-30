Polizia di Stato: due nuovi commissari affidati alla questura di Modena

Dal 23 giugno scorso sono operativi sul territorio modenese due nuovi funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Modena, i Commissari Carola Antoci e Agostino Fernicola.

Entrambi vincitori del concorso per 275 Commissari della Polizia di Stato hanno frequentato il 114° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, durante il quale hanno conseguito alla “Luiss Guido Carli” anche il master universitario di II livello in organizzazione, management pubblico e leadership della pubblica sicurezza.



La dottoressa Antoci, 28enne, originaria di Ragusa, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna; ha prestato tirocinio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna e ha poi conseguito l’abilitazione forense; dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università degli studi di Catania.

Il Commissario Agostino Fernicola, classe 1996, originario della provincia di Catania, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, dove è attualmente dottorando di ricerca in diritto del lavoro.Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha accolto i due neocommissari, augurando loro un sereno e proficuo lavoro al servizio della collettività.

Promossa alla qualifica di Primo Dirigente la dottoressa Paola Convertino, attuale Dirigente del Commissariato di Carpi.Dal Questore le congratulazioni per la meritata promozione, che rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno profuso, la professionalità dimostrata e i risultati conseguiti nello svolgimento delle delicate funzioni istituzionali.