Il caldo molla (di poco) la presa: domani è allerta arancione a Modena

Complici i temporali della notte tra il 29 e il 30 giugno, il caldo allenta un po’ la sua presa e l’ultimo bollettino diramato dalla Regione Emilia-Romagna, dopo tre giornate da bollino “rosso”, sposta su “arancione” l’allerta per mercoledì 1° luglio. Per la giornata di domani sono previsti temporali intensi con temperature in diminuzione nei valori massimi che si prevede possano raggiungere i 36 °C nelle aree di pianura e collinari del settore centro-orientale. Previsione che dovrebbe rimanere stabile per almeno 48 ore.

Nonostante il calo delle temperature, l’allerta per temperature estreme rimane comunque alta ed è bene prendere precauzioni. In particolare, per scongiurare malori e malesseri si consiglia di seguire alcune semplici norme di comportamento ai residenti, in particolare ai più fragili quali anziani, bambini e malati cronici: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, tenere il climatizzatore a 25-27 gradi ricordando che utilizzare la funzione deumidificatore abbassa la temperatura percepita, ma anche utilizzare ventilatori o pale a soffitto, controllando però che siano puliti. E, ancora, bere molta acqua fresca (mai gelata), consumare pasti leggeri mangiare molta frutta, evitare bevande alcoliche e caffeina, non assumere cibi troppo caldi o troppo freddi.

Inumidire polsi e fronte con acqua fresca, fare bagni con acqua tiepida, indossare vestiti larghi, leggeri e comodi in fibre naturali e di colore chiaro, evitare i sintetici, usare cappelli, occhiali e ventagli per proteggere occhi e capo.

Si ricorda inoltre che l’Amministrazione ha da tempo attivato “Estate Sicura 2026”, il piano di interventi dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche sociali del Comune di Modena e il Dipartimento cure primarie dell’Ausl, insieme ad associazioni e realtà del volontariato del territorio.

Tra le principali azioni previste da “Estate Sicura 2026” c’è l’attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l’estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.