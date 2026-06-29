Modena, il caldo non dà tregua: anche domani allerta rossa

La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di martedì 30 giugno, una nuova allerta rossa per temperature estreme. Previsti valori delle temperature massime attorno ai 40 gradi.

Si ricorda che per garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano sotto il sole e tutelarne la salute, dal 3 giugno è in vigore su tutto il territorio regionale l'ordinanza 'calore' della Regione Emilia-Romagna che vieta di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nelle cave, nei piazzali della logistica e per la consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita. Il Comune di Modena ha inoltre disposto controlli a campione della Polizia locale nei cantieri attivi sul territorio per ulteriori verifiche a tutela della salute dei lavoratori.

Sempre per contrastare gli effetti del caldo, l'Amministrazione ha inoltre già attivato da circa un mese 'Estate Sicura 2026', il piano di interventi dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche sociali del Comune di Modena e il Dipartimento cure primarie dell'Ausl, insieme ad associazioni e realtà del volontariato del territorio.

Tra le principali azioni previste da 'Estate Sicura 2026' c'è l'attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l'estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.