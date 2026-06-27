'L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena precisa che nei giorni scorsi c’è stato un problema al gruppo frigo dell’Ospedale civile di Baggiovara che ieri è stato ripristinato. Le temperature altissime di questi giorni, ben oltre le medie stagionali stanno mettendo a dura prova gli impianti di climatizzazione dei due ospedali'. Così l'Aou replica a quanto denunciato da Platis e Vignali di Forza Italia sulla climatizzazione nell'ospedale modenese. 'L’azienda ospedaliera universitaria di Modena è conscia del problema e sta provvedendo a un potenziamento del sistema che verrà completato nel più breve tempo possibile'.
Climatizzazione fuori uso all'ospedale di Baggiovara, l'Aou: 'Siamo consci del problema'
'Siamo provvedendo a un potenziamento del sistema che verrà completato nel più breve tempo possibile'
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