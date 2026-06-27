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Modena, climatizzazione fuori uso all'ospedale di Baggiovara: 'Pazienti fragili lasciati al caldo'

Modena, climatizzazione fuori uso all'ospedale di Baggiovara: 'Pazienti fragili lasciati al caldo'

Vignali e Platis (Fi): 'Condizione di forte disagio, con temperature elevate nelle stanze e pazienti sottoposti a ulteriore stress fisico e psicologico'

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Temperature di quasi 29 gradi al reperto di medicina d’urgenza di Baggiovara. Il caso finisce in Regione.
'Presenterò un’interrogazione urgente all’assessore Fabi per chiedere conto di quanto sta accadendo all’ospedale di Baggiovara. È inaccettabile che in un grande ospedale come quello modenese, all’interno di un reparto delicato come la Medicina Interna d’Urgenza, pazienti già fragili debbano affrontare giornate di caldo insostenibile per il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione'. Lo annuncia Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, intervenendo dopo la segnalazione ricevuta da alcuni familiari di pazienti ricoverati nel reparto.
'Chiederemo all’assessore – prosegue Vignali – da quanti giorni persista il problema, quali interventi siano stati attivati dall’Ausl, quali soluzioni temporanee siano state predisposte per tutelare i degenti e in quali tempi sia previsto il pieno ripristino dell’impianto. In un reparto dove sono presenti pazienti con quadri clinici complessi, spesso cardiaci e respiratori, il controllo delle condizioni ambientali non è un lusso, ma parte integrante della sicurezza assistenziale'.
A raccogliere la segnalazione è stato Antonio Platis, esponente modenese di Forza Italia, che sottolinea la gravità della situazione. 'Mi è stata rappresentata una condizione di forte disagio, con temperature elevate nelle stanze e pazienti sottoposti a ulteriore stress fisico e psicologico.
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Il personale sanitario fa ogni giorno il possibile, ma non può essere lasciato solo a gestire disservizi strutturali che ricadono sui pazienti e sulle loro famiglie. Baggiovara – incalza Platis - è un hub e non si può liquidare i parenti invitandoli a portare piccoli ventilatori a pile, dopo che per giorni non si è data riscontro'.
Forza Italia chiede quindi 'un intervento immediato dell’Aou per ripristinare la climatizzazione o, nelle more, garantire soluzioni alternative efficaci, stanze idonee e massima informazione ai familiari'.
'Non si tratta di una polemica strumentale – concludono Vignali e Platis – ma di una questione di dignità, sicurezza e rispetto verso pazienti fragili. La Regione deve chiarire subito come possa perdurare il problema da svariati giorni e cosa intenda fare perché situazioni simili non si ripetano'.
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