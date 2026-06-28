Modena, temperature estreme: anche domani è allerta rossa

Prosegue l’ondata di caldo su Modena. La Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta rossa per temperature estreme anche per la giornata di domani, lunedì 29 giugno, quando si prevedono valori massimi attorno ai 40 gradi. Una situazione di allerta che, stando all’ultimo bollettino della Regione, dovrebbe attenuarsi nelle prossime 48 ore.

A causa del perdurare delle condizioni di caldo estremo, sabato 27 giugno il Comune di Modena ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi di prevenzione, assistenza alla popolazione fragile e gestione dell'emergenza. Fino al cessare dell’allerta, il COC monitorerà costantemente la situazione tenendosi anche in contatto con le strutture di pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara e del Policlinico così da essere sempre aggiornato sugli accessi dovuti alle temperature elevate.





Si ricorda che per garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano sotto il sole e tutelarne la salute, dal 3 giugno è in vigore su tutto il territorio regionale l'ordinanza 'calore' della Regione Emilia-Romagna che vieta di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nelle cave, nei piazzali della logistica e per la consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita. Il Comune di Modena

ha inoltre disposto controlli a campione della Polizia locale nei cantieri attivi sul territorio per ulteriori verifiche a tutela della salute dei lavoratori.

Sempre per contrastare gli effetti del caldo, l’Amministrazione ha inoltre già attivato da circa un mese “Estate Sicura 2026”, il piano di interventi dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche sociali del Comune di Modena e il Dipartimento cure primarie dell’Ausl, insieme ad associazioni e realtà del volontariato del territorio.





Tra le principali azioni previste da “Estate Sicura 2026” c’è l’attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l’estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.

Per scongiurare malori e malesseri dovuti alle elevante temperature, si consiglia ai residenti, in particolare ai più fragili quali anziani, bambini e malati cronici, di seguire alcune semplici norme di comportamento: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18.

In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, tenere il climatizzatore a 25-27 gradi ricordando che utilizzare la funzione deumidificatore abbassa la temperatura percepita, ma anche utilizzare ventilatori o pale a soffitto, controllando però che siano puliti. E, ancora, bere molta acqua fresca (mai gelata), consumare pasti leggeri mangiare molta frutta, evitare bevande alcoliche e caffeina, non assumere cibi troppo caldi o troppo freddi. Inumidire polsi e fronte con acqua fresca, fare bagni con acqua tiepida, indossare vestiti larghi, leggeri e comodi in fibre naturali e di colore chiaro, evitare i sintetici, usare cappelli, occhiali e ventagli per proteggere occhi e capo.