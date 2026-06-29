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Concorso band emergenti, all’Udicon Park di Modena trionfa la trap-pop di Flos

Concorso band emergenti, all’Udicon Park di Modena trionfa la trap-pop di Flos

Premiati anche Sofia Rossi e gli ‘Ego nel Pagliaio’. Tutti i partecipanti si sono esibiti con una cover e un inedito

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Il mix di pop e trap di ‘Flos’ ha conquistato l’Udicon Park di Modena lo scorso venerdì. E’ stato lui ad aggiudicarsi il primo posto nel contest dedicato alle band ed artisti emergenti, in una serata che ha visto la presenza di centinaia di persone nell’area verde appena fuori la città. Dietro di lui, al secondo posto, il talento della giovane Sofia Rossi. A chiudere il tris dei migliori la band ‘Ego nel Pagliaio’. Tutti i partecipanti si sono esibiti con una cover e un inedito: fondamentale, infatti, nel voto di giuria e pubblico, è risultata anche l’originalità della performance e dei testi, a prova di una serata che ha giudicato gli artisti a tutto tondo, come un vero e proprio talent.

Dopo i verdetti e le premiazioni, la festa è continuata con un maxi buffet gratuito aperto a tutti i partecipanti e al pubblico, per brindare insieme ai vincitori sotto le stelle.

'La straordinaria energia dei giovani talenti sul palco e la risposta del pubblico confermano il successo degli eventi all’Udicon Park – dichiara Antonio Rachele, Commissario regionale di U.Di.Con. Emilia-Romagna -. Iniziative di questo genere dimostrano che la nostra associazione non si occupa solo di tutela, ma sa creare spazi vivi di aggregazione, cultura e condivisione per la comunità. Continueremo a coinvolgere il territorio con iniziative capaci di unire e valorizzare i cittadini, a partire dai più giovani'.

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