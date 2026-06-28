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Modena, vandalizzata nella notte la vetrata di Antica Ferramenta Osteria

Modena, vandalizzata nella notte la vetrata di Antica Ferramenta Osteria

Stefano Bellei: 'Se qualcuno pensa che l'oscurità della notte sia sufficiente a garantire l'impunità, potrebbe essersi sbagliato'

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Nella notte ignoti hanno deliberatamente infranto la vetrata dell'Antica Ferramenta Osteria in Corso Canalchiaro 95 a Modena

'Un gesto vile e gratuito che colpisce non solo un'attività commerciale, ma il lavoro, i sacrifici e la passione di chi ogni giorno si impegna per offrire un servizio alla città - afferma il titolare Stefano Bellei -. Informiamo gli autori del gesto che il locale è dotato di un sistema di videosorveglianza con telecamere interne ed esterne. Nelle prossime ore verrà presentata regolare denuncia alle autorità competenti e sarà avviata la pratica assicurativa. Tutti i filmati saranno analizzati con la massima attenzione'.

'Se qualcuno pensa che l'oscurità della notte sia sufficiente a garantire l'impunità, potrebbe essersi sbagliato. Qualora i responsabili vengano identificati, saranno chiamati a rispondere di ogni danno arrecato, sia in sede civile sia penale. Noi sostituiremo il vetro e continueremo a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Chi ha compiuto questo gesto dovrà invece assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Confidiamo che chiunque abbia visto o notato qualcosa di sospetto possa fornire informazioni utili alle Forze dell'Ordine'.

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