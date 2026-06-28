Emergenza Caldo, UIL al Comune: 'Bene i controlli, ma servono più formazione e informazione'

'La decisione del Comune di Modena di disporre controlli a campione della Polizia Locale al fine di controllare che venga rispettata l'ordinanza 'calore' disposta dalla Regione Emilia Romagna, e fortemente voluta dalle Organizzazioni Sindacali Uil, Cisl e Cgil, è in linea con quanto richiediamo da tempo. Serve però strutturare un sistema che riesca in modo strutturale a gestire il fenomeno con un giusto mix di controlli, informazione e formazione. Quindi abbiamo chiesto al Comune di Modena di assumere più personale di Polizia Locale pur restando il nodo nazionale legato ad un'importante immissione in ruolo di Ispettori del Lavoro, in forte carenza anche sul territorio modenese'.

A premere sulla strutturazione di un sistema di azioni integrate non solo per gestire l'emergenza ma per prevenirla è la UIL di Modena per voce del suo coordinatore Roberto Rinaldi.



Non solo quindi controlli ma un'attività di informazione e formazione. 'Una informazione capillare ai cittadini nonché alle lavoratrici ed ai lavoratori. Non a caso lo scorso dicembre in sede di discussione del bilancio comunale - ricorda Rinaldi - abbiamo chiesto ed ottenuto l'istituzione di un fondo dedicato, prima esperienza di ente locale a livello nazionale, ma la dotazione è esigua. Per questa motivazione chiediamo di aumentare sin da subito le risorse economiche, 100.000 euro potrebbe essere un buon inizio. Stiamo per avviare la discussione sull'assestamento di bilancio, in un contesto dove l'avanzo è di circa 14, 2 milioni di euro. L'obiettivo sarà renderlo strutturale negli anni perché' per noi la vita viene prima del profitto e questa battaglia di civiltà deve essere condotta da tutti, a partire dalle Istituzioni' - conclude la UIL di Modena.



Nella foto, a sinistra, Roberto Rinaldi, coordinatore UIL Modena

