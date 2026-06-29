Il Modena Rugby 1965 sceglie la continuità e per la prossima stagione conferma alla guida tecnica del Giacobazzi il duo composto da Gianluca Guareschi e Antonio Mannato.
Per la terza stagione di fila la panchina biancoverdeblù sarà quindi affidata al tecnico reggiano, per proseguire un ciclo aperto dalla promozione in serie A e dal settimo posto dello scorso campionato, e con lui ci sarà ancora Mannato, che da allenatore della mischia ha fornito un contributo straordinario alla crescita del reparto.
'Siamo molto felici di continuare con Gianluca e Antonio, la nostra volontà era quella di andare avanti insieme per completare un percorso iniziato due stagioni fa – spiega Alessandro Mazzi, vicepresidente e direttore sportivo del club di Collegarola –. In questo biennio hanno lavorato benissimo e raggiunto risultati importanti, ma non è solo questo: Guareschi conosce l'ambiente e il gruppo già da diversi anni, è stato allenatore in Under 19 e in Cadetta prima di approdare in Prima squadra, lo stesso si può dire di Mannato, che ha allenato gli avanti già con Andrea Rovina. Siamo convinti che sia la coppia giusta per confermarci in serie A, specialmente in una stagione non facile come la prossima, con la squadra alle prese con un significativo ricambio generazionale'.
Così coach Guareschi: 'È stata una scelta di cuore. Il presidente Freddi, il direttore Mazzi e tutta la società ci hanno fatto sentire la loro stima e questo ci ha fatto molto piacere, ora dobbiamo ripartire con grande consapevolezza, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare tanto perché ci aspetta una stagione lunga e molto impegnativa'.
Confermata anche la coppia di tecnici della Cadetta: sulla panchina della seconda squadra siederanno ancora Raffaello Bolognesi e Nicola Fiorentino.
Modena Rugby 1965, Guareschi e Mannato confermati alla guida del Giacobazzi
Continuità in panchina per il club biancoverdeblù
Il Modena Rugby 1965 sceglie la continuità e per la prossima stagione conferma alla guida tecnica del Giacobazzi il duo composto da Gianluca Guareschi e Antonio Mannato.
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