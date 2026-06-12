Forza Italia, partito in mano a Vignali: Giacobazzi è comunque nei 30 membri della segreteria regionale

'In vista del Congresso regionale del 13 giugno, Forza Italia in Emilia-Romagna ha trovato una soluzione unitaria per rilanciare l'azione politica sul territorio: Pietro Vignali sarà candidato alla Segreteria regionale. Nel segno della continuità e dell'alternanza, il segretario nominerà l’onorevole Rosaria Tassinari Vicaria Regionale che si occuperà in particolare della Romagna. Questo equilibrio ricalca, in un’ottica di rotazione, il precedente mandato – che vedeva Tassinari coordinatrice e Castaldini vice per l'Emilia – garantendo una guida bilanciata tra le due aree della regione. Il nuovo assetto, con una segreteria di 30 membri paritetici (15 emiliani e 15 romagnoli), punta a spegnere ogni divisione e a rafforzare il radicamento capillare. L'obiettivo è proseguire il percorso di crescita degli ultimi anni, basato su pragmatismo, collaborazione e un dialogo costante con i territori, lontano da polemiche e vicino ai bisogni reali di cittadini e imprese'. Lo specifica oggi Forza Italia in una nota, rispetto a quella inviata ieri da Valentina Castaldini.

Anche se la corrente delle Tassinari si è ritirata ed è stata evitata la conta congressuale a favore della leadership di Vignali, l'attuale coordinatore provinciale del partito, Piergiulio Giacobazzi, risulta tra i 30 membri nominati nella nuova segreteria. Questo l'assetto in vista della tornata congressuale modenese.